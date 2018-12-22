Swansea’den Ayew’e indirim
Sezon başında Swansea'den kiralanan Andre Ayew için İngiliz ekibinden teklif geldi.
Sezon başında Swansea'den kiralanan Andre Ayew için İngiliz ekibinden teklif geldi. Daha önce oyuncunun satın alma opsiyonunu 12 milyon euro olarak belirleyen Ada temsilcisinin, sarı-lacivertlilere indirim yaptığı kaydedildi. Gelen haberlere göre Swansea'nin "Ayew'in bonservisi için indirime hazırız. 6+2 milyon euro'ya Ayew tamamen sizde kalabilir" önerisinde bulundular. Yönetimin bu konuyu önümüzdeki günlerde masaya yatıracağı bildirildi. Ganalı futbolcu, F.Bahçe'de 14 lig maçında 4 gol attı.
- 22.12.2018
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İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
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Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
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Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
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