Swansea’den Ayew’e indirim

Sezon başında Swansea'den kiralanan Andre Ayew için İngiliz ekibinden teklif geldi. Daha önce oyuncunun satın alma opsiyonunu 12 milyon euro olarak belirleyen Ada temsilcisinin, sarı-lacivertlilere indirim yaptığı kaydedildi. Gelen haberlere göre Swansea'nin "Ayew'in bonservisi için indirime hazırız. 6+2 milyon euro'ya Ayew tamamen sizde kalabilir" önerisinde bulundular. Yönetimin bu konuyu önümüzdeki günlerde masaya yatıracağı bildirildi. Ganalı futbolcu, F.Bahçe'de 14 lig maçında 4 gol attı.