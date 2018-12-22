Swansea’den Ayew’e indirim – Fotomaç – 22 Aralık 2018
22 Aralık 2018, Cumartesi
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’den Ayew’e indirim

Swansea’den Ayew’e indirim

Sezon başında 'den kiralanan için İngiliz ekibinden teklif geldi.

Sezon başında 'den kiralanan için İngiliz ekibinden teklif geldi. Daha önce oyuncunun satın alma opsiyonunu 12 milyon euro olarak belirleyen Ada temsilcisinin, sarı-lacivertlilere indirim yaptığı kaydedildi. Gelen haberlere göre Swansea'nin "Ayew'in bonservisi için indirime hazırız. 6+2 milyon euro'ya Ayew tamamen sizde kalabilir" önerisinde bulundular. Yönetimin bu konuyu önümüzdeki günlerde masaya yatıracağı bildirildi. Ganalı futbolcu, F.Bahçe'de 14 lig maçında 4 gol attı.

  1. 22.12.2018
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