Soldado Antalya’da da 11’de olacak – Fotomaç – 22 Aralık 2018
22 Aralık 2018, Cumartesi
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’da da 11’de olacak

Soldado Antalya’da da 11’de olacak

Giresun maçına 11'de başlayıp bir de gol atan 'nun sınavında da Slimani'nin yerini alması bekleniyor.

Giresun maçına 11'de başlayıp bir de gol atan 'nun sınavında da Slimani'nin yerini alması bekleniyor. Yanal'ın sezonun ikinci yarısı için İspanyol forveti hazırlayacağı ifade ediliyor. Cocu ve Koeman dönemlerinde yedek kalan Soldado da "F.Bahçe'nin değerini ve büyüklüğünü bilen çok iyi bir hocamız var" diyerek Yanal'ı övmüştü.

  1. 22.12.2018
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