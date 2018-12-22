Giresun maçına 11'de başlayıp bir de gol atan Soldado'nun Antalyaspor sınavında da Slimani'nin yerini alması bekleniyor.
Giresun maçına 11'de başlayıp bir de gol atan Soldado'nun Antalyaspor sınavında da Slimani'nin yerini alması bekleniyor. Yanal'ın sezonun ikinci yarısı için İspanyol forveti hazırlayacağı ifade ediliyor. Cocu ve Koeman dönemlerinde yedek kalan Soldado da "F.Bahçe'nin değerini ve büyüklüğünü bilen çok iyi bir hocamız var" diyerek Yanal'ı övmüştü.
- 22.12.2018
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Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
Toplam 1
Yorum
Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
Soldado Antalya’da da 11’de olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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