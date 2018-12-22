Özel misafirler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kağıthane Engelliler Merkezi'nin öğrencileri, Ersun Yanal ile Can Bartu Tesisleri'nde bir araya geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kağıthane Engelliler Merkezi'nin öğrencileri, Ersun Yanal ile Can Bartu Tesisleri'nde bir araya geldi. Çok sıcak bir ortamda gerçekleştirilen etkinlikte tecrübeli çalıştırıcı, engelli öğrencilerle fotoğraf çektirdi ve isimlerinin yazılı olduğu formaları onlara hediye etti.
- 22.12.2018
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Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
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Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
Toplam 1
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Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
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