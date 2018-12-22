Özel misafirler – Fotomaç – 22 Aralık 2018
22 Aralık 2018, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Özel misafirler

Özel misafirler

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kağıthane Engelliler Merkezi'nin öğrencileri, ile 'nde bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kağıthane Engelliler Merkezi'nin öğrencileri, ile 'nde bir araya geldi. Çok sıcak bir ortamda gerçekleştirilen etkinlikte tecrübeli çalıştırıcı, engelli öğrencilerle fotoğraf çektirdi ve isimlerinin yazılı olduğu formaları onlara hediye etti.

  1. 22.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Özel misafirler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN