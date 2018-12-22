Özel misafirler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kağıthane Engelliler Merkezi'nin öğrencileri, Ersun Yanal ile Can Bartu Tesisleri'nde bir araya geldi. Çok sıcak bir ortamda gerçekleştirilen etkinlikte tecrübeli çalıştırıcı, engelli öğrencilerle fotoğraf çektirdi ve isimlerinin yazılı olduğu formaları onlara hediye etti.