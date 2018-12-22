Filede 2 maç var – Fotomaç – 22 Aralık 2018
22 Aralık 2018, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Filede 2 maç var

Filede 2 maç var

, kadın ve erkek voleybol takımları bugün parkeye çıkıyor.

, kadın ve erkek voleybol takımları bugün parkeye çıkıyor. Kadın takımı Venus Sultanlar Ligi'nde saat 14.00'te Karayolları'na konuk olacak. Erkek takımı ise Kupa Voley 1. etap ilk maçında saat 16.00'da Jeopark Kula ile kapışacak.

  1. 22.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Filede 2 maç var haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN