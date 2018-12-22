Filede 2 maç var
Fenerbahçe, kadın ve erkek voleybol takımları bugün parkeye çıkıyor.
Fenerbahçe, kadın ve erkek voleybol takımları bugün parkeye çıkıyor. Kadın takımı Venus Sultanlar Ligi'nde saat 14.00'te Karayolları'na konuk olacak. Erkek takımı ise Kupa Voley 1. etap ilk maçında saat 16.00'da Jeopark Kula ile kapışacak.
- 22.12.2018
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Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
Toplam 1
Yorum
Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
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