Harun Tekin gol yeme rekorları kırıyor. Giresun'da Fenerbahçe formasıyla 20. maçına çıkan tecrübeli file bekçisi yine kalesini kapatamadı ve yediği gol sayısı 30'u oldu. Bu arada sarı-lacivertli takımın son 153 resmi maçında atılan toplam gol sayısı 443'ü buldu.