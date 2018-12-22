Fenerbahçe'de Harun Tekin şimdiden 30 gol yedi!
Harun Tekin gol yeme rekorları kırıyor.
Harun Tekin gol yeme rekorları kırıyor. Giresun'da Fenerbahçe formasıyla 20. maçına çıkan tecrübeli file bekçisi yine kalesini kapatamadı ve yediği gol sayısı 30'u oldu. Bu arada sarı-lacivertli takımın son 153 resmi maçında atılan toplam gol sayısı 443'ü buldu.
- 22.12.2018
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İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
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Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
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Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
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