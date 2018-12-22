Fenerbahçe'de Harun Tekin şimdiden 30 gol yedi! – Fotomaç – 22 Aralık 2018
22 Aralık 2018, Cumartesi
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'de şimdiden 30 gol yedi!

Fenerbahçe'de Harun Tekin şimdiden 30 gol yedi!

gol yeme rekorları kırıyor.

gol yeme rekorları kırıyor. 'da formasıyla 20. maçına çıkan tecrübeli file bekçisi yine kalesini kapatamadı ve yediği gol sayısı 30'u oldu. Bu arada sarı-lacivertli takımın son 153 resmi maçında atılan toplam gol sayısı 443'ü buldu.

  1. 22.12.2018
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