Fenerbahçe, başkan Ali Koç'un "Gerekirse gözümüzü karartıp şampiyon olacak kadroyu kurarak Avrupa'ya gitmeyiz. Zaten FFP'ye uymamız zor" sözlerinin ardından UEFA Finansal kurallarına uyma ile futbolcu transfer etme arasında seçim yapacağı bir sürece giriyor. Anlaşmanın ihlali durumunda UEFA, böylece sarı-lacivertlileri en kötü senaryoda Avrupa kupalarından birkaç yıl men edilebilir. F.Bahçe'ye men cezası gelmesi halinde bu ceza, önümüzdeki birkaç yıl içinde Avrupa'ya katılım hakkı kazandığı zaman uygulanacak. UEFA ile anlaşması 2020'de bitecek F.Bahçe, şartları yerine getiremezse 2020 sonrasındaki birkaç sezon içinde Avrupa kupalarına katılması halinde bir ya da birkaç sezon men uygulanabilir.



MİLAN ÖRNEĞİ VAR

Fenerbahçe'ye benzer durumu Milan yaşadı... Milan, 30 Haziran 2021'e kadar FFP şartlarını yerine getirmemesi durumunda, 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında da Avrupa kupalarına katılması halinde bir sezon men cezası alacak. İhlal olursa cezanın boyutu ve tarihi de F.Bahçe ve UEFA arasında yapılacak görüşmeler sonrasında netleşecek.



CEZAYI ERKEN ÇEKEBİLİR

Fenerbahçe, UEFA ile görüşmelerde 4 yıllık anlaşmanın süresi dolmadan iptalini sağlayıp muhtemel men cezasını erkene çekme yoluna giderse bu sezon Avrupa kupalarına katılım hakkını kazanması halinde men cezasını da gelecek sezon bitirebilir.



G.SARAY DA CEZA ALMIŞTI

Fenerbahçe'nin yaşayacağı muhtemel ceza G.Saray'ın da başına gelmişti. Galatasaray, FFP ile 16 Mayıs 2014 tarihinde anlaşmaya varmıştı. Anlaşmanın ihlali nedeniyle de 2016 yılında Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası almıştı.



SON MEN EDİLEN KAZAN

Türk takımları dışında, UEFA, FFP ihlali kapsamında Avrupa'dan bazı ekipleri de turnuvalardan men etti. Son olarak R.Kazan'a 1 yıl men veren UEFA; P'Naikos, Malaga, Kızılyıldız, Dnipro, L.Poznan, İ.Bakü, R.Bükreş, Cluj gibi takımları da cezalandırmıştı.