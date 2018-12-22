Fener hız kesmedi

Antalya ile karşılaşacak olan F.Bahçe, hazırlıklarına ara vermeden başladı. Giresun karşısında 11'de görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. İdman dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.