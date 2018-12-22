Fener hız kesmedi
Antalya ile karşılaşacak olan F.Bahçe, hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Antalya ile karşılaşacak olan F.Bahçe, hazırlıklarına ara vermeden başladı. Giresun karşısında 11'de görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. İdman dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.
- 22.12.2018
-
Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
-
Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
-
Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
Toplam 1
Yorum
Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
Fener hız kesmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.