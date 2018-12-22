Ersun Yanal Salı günü konuşacak
İmza töreninde önümüzdeki günlerde detaylı açıklamaya yapacağını bildiren teknik direktör Ersun Yanal, 25 Aralık Salı günü basının karşısına çıkacak.
İmza töreninde önümüzdeki günlerde detaylı açıklamaya yapacağını bildiren teknik direktör Ersun Yanal, 25 Aralık Salı günü basının karşısına çıkacak. Sarı-lacivertli çalıştırıcı, takımın 3 kulvardaki hedefleri ve yapılacak transferler hakkında konuşacak.
- 22.12.2018
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Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
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İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
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Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
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Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
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