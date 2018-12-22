Ersun Yanal Salı günü konuşacak – Fotomaç – 22 Aralık 2018
22 Aralık 2018, Cumartesi
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Salı günü konuşacak

Ersun Yanal Salı günü konuşacak

İmza töreninde önümüzdeki günlerde detaylı açıklamaya yapacağını bildiren , Salı günü basının karşısına çıkacak.

İmza töreninde önümüzdeki günlerde detaylı açıklamaya yapacağını bildiren , Salı günü basının karşısına çıkacak. Sarı-lacivertli çalıştırıcı, takımın 3 kulvardaki hedefleri ve yapılacak transferler hakkında konuşacak.

  1. 22.12.2018
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