Cocu’yu istemediler
Anderlecht, Fenerbahçe'den ayrılan Cocu ile ilgileniyordu.
Anderlecht, Fenerbahçe'den ayrılan Cocu ile ilgileniyordu. Belçika basınına göre Anderlecht yönetimi, Cercle Brugge mağlubiyeti sonrası teknik direktör Vanhaezebrouck'un görevine son verip Cocu ile Frank Arnesen arasında seçim yaparak, Arnesen'i tercih etti.
- 22.12.2018
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Toplam 1
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İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
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Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
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