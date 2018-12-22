Cocu’yu istemediler – Fotomaç – 22 Aralık 2018
22 Aralık 2018, Cumartesi
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Cocu’yu istemediler

Cocu’yu istemediler

, 'den ayrılan Cocu ile ilgileniyordu.

, 'den ayrılan Cocu ile ilgileniyordu. basınına göre Anderlecht yönetimi, Cercle Brugge mağlubiyeti sonrası teknik direktör Vanhaezebrouck'un görevine son verip Cocu ile Frank Arnesen arasında seçim yaparak, Arnesen'i tercih etti.

  1. 22.12.2018
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