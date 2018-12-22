Cocu’yu istemediler

Anderlecht, Fenerbahçe'den ayrılan Cocu ile ilgileniyordu. Belçika basınına göre Anderlecht yönetimi, Cercle Brugge mağlubiyeti sonrası teknik direktör Vanhaezebrouck'un görevine son verip Cocu ile Frank Arnesen arasında seçim yaparak, Arnesen'i tercih etti.