Biletler satışta – Fotomaç – 22 Aralık 2018
22 Aralık 2018, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Biletler satışta

Biletler satışta

Fenerbahçe Beko'nun Euroleague 16. hafta maçında 4 Ocak Cuma günü ve 18. haftada ile oynayacağı mücadelelerin bilet satışı başladı.

'nun Euroleague 16. hafta maçında 4 Ocak Cuma günü ve 18. haftada ile oynayacağı mücadelelerin bilet satışı başladı. Bilet fiyatları 50 TL ile bin TL arasında değişiyor.

  1. 22.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Biletler satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN