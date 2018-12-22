Biletler satışta
Fenerbahçe Beko'nun THY Euroleague 16. hafta maçında 4 Ocak Cuma günü Kirolbet Baskonia ve 18. haftada Zalgiris Kaunas ile oynayacağı mücadelelerin bilet satışı başladı.
Fenerbahçe Beko'nun THY Euroleague 16. hafta maçında 4 Ocak Cuma günü Kirolbet Baskonia ve 18. haftada Zalgiris Kaunas ile oynayacağı mücadelelerin bilet satışı başladı. Bilet fiyatları 50 TL ile bin TL arasında değişiyor.
- 22.12.2018
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Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
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Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
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Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
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