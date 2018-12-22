Biletler satışta

Fenerbahçe Beko'nun THY Euroleague 16. hafta maçında 4 Ocak Cuma günü Kirolbet Baskonia ve 18. haftada Zalgiris Kaunas ile oynayacağı mücadelelerin bilet satışı başladı. Bilet fiyatları 50 TL ile bin TL arasında değişiyor.