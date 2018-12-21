Yıldız yağacak

Başkan Ali Koç'un "Transferde gözü karartacağız" demesi, menajerleri harekete geçirdi. Fenerbahçe'ye üç gün içinde onlarca futbolcu önerilirken, bunların arasında dünya yıldızlarının da yer aldığı belirlendi. Nice'nin İtalyan santrforu Balotelli, Porto'nun sol kanattaki yıldızı Brahimi, Lyon'un golcüsü Moussa Dembele, Atletico Madrid'in stoperi Godin ve Liverpool'un orta saha oyuncusu Milner F.Bahçe'ye teklif edilen isimlerden bazıları. Moussa Dembele dışında, önerilen futbolcuların hepsinin sözleşmesi 2019'da sona eriyor.