Yıldız yağacak
F.Bahçe’nin transfer gündeminde müthiş isimler var.
Başkan Ali Koç'un "Transferde gözü karartacağız" demesi, menajerleri harekete geçirdi. Fenerbahçe'ye üç gün içinde onlarca futbolcu önerilirken, bunların arasında dünya yıldızlarının da yer aldığı belirlendi. Nice'nin İtalyan santrforu Balotelli, Porto'nun sol kanattaki yıldızı Brahimi, Lyon'un golcüsü Moussa Dembele, Atletico Madrid'in stoperi Godin ve Liverpool'un orta saha oyuncusu Milner F.Bahçe'ye teklif edilen isimlerden bazıları. Moussa Dembele dışında, önerilen futbolcuların hepsinin sözleşmesi 2019'da sona eriyor.
- 21.12.2018
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
wow buruma ve 2 adet forvet alırlarsa şampiyonluk şansımız devam eder yoksa zor...
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"Beşiktaş da Zula Süper Lig'de yer almaya başlayacak"
Toplam 1
Yorum
NE DEMEK O KUMPAS KURMA GİBİ ARKADAN BİR ÇINARI KARALAMA GİBİ BİR ŞEYMİ BU FİKRET ORMANA SORMAK LAGZIM BI LİĞİ
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
HagiHagi Gel ruzgarin oglu gel. Rodrigezle onyekurunun performansida artar.
Yıldız yağacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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