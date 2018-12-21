Yıldız yağacak – Fotomaç – 21 Aralık 2018
21 Aralık 2018, Cuma
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Yıldız yağacak

Yıldız yağacak

F.Bahçe’nin gündeminde müthiş isimler var.

Başkan 'un "Transferde gözü karartacağız" demesi, menajerleri harekete geçirdi. 'ye üç gün içinde onlarca futbolcu önerilirken, bunların arasında dünya yıldızlarının da yer aldığı belirlendi. Nice'nin İtalyan santrforu Balotelli, Porto'nun sol kanattaki yıldızı Brahimi, 'un golcüsü , 'in stoperi Godin ve 'un orta saha oyuncusu Milner F.Bahçe'ye teklif edilen isimlerden bazıları. Moussa Dembele dışında, önerilen futbolcuların hepsinin sözleşmesi 2019'da sona eriyor.

  1. 21.12.2018
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