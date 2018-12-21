Vesely’nin iki smacı Top 10’da

THY Avrupa Ligi'nde 13. haftanın 'en iyi 10 hareketi' seçildi. Fenerbahçeli Jan Vesely'nin CSKA Moskova maçında Sloukas'ın asistleriyle attığı iki muhteşem smaç da listeye girdi. Çek pivotun, rakibinin üzerinden adeta uçarak attığı smaç ise büyük övgü topladı.