Vesely’nin iki smacı Top 10’da
THY Avrupa Ligi'nde 13. haftanın 'en iyi 10 hareketi' seçildi. Fenerbahçeli Jan Vesely'nin CSKA Moskova maçında Sloukas'ın asistleriyle attığı iki muhteşem smaç da listeye girdi.
THY Avrupa Ligi'nde 13. haftanın 'en iyi 10 hareketi' seçildi. Fenerbahçeli Jan Vesely'nin CSKA Moskova maçında Sloukas'ın asistleriyle attığı iki muhteşem smaç da listeye girdi. Çek pivotun, rakibinin üzerinden adeta uçarak attığı smaç ise büyük övgü topladı.
- 21.12.2018
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
wow buruma ve 2 adet forvet alırlarsa şampiyonluk şansımız devam eder yoksa zor...
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"Beşiktaş da Zula Süper Lig'de yer almaya başlayacak"
Toplam 1
Yorum
NE DEMEK O KUMPAS KURMA GİBİ ARKADAN BİR ÇINARI KARALAMA GİBİ BİR ŞEYMİ BU FİKRET ORMANA SORMAK LAGZIM BI LİĞİ
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
HagiHagi Gel ruzgarin oglu gel. Rodrigezle onyekurunun performansida artar.
Vesely’nin iki smacı Top 10’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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