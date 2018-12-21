Vesely’nin iki smacı Top 10’da – Fotomaç – 21 Aralık 2018
21 Aralık 2018, Cuma
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Vesely’nin iki smacı Top 10’da

Vesely’nin iki smacı Top 10’da

'nde 13. haftanın 'en iyi 10 hareketi' seçildi. 'nin maçında Sloukas'ın asistleriyle attığı iki muhteşem smaç da listeye girdi.

'nde 13. haftanın 'en iyi 10 hareketi' seçildi. 'nin maçında Sloukas'ın asistleriyle attığı iki muhteşem smaç da listeye girdi. Çek pivotun, rakibinin üzerinden adeta uçarak attığı smaç ise büyük övgü topladı.

  1. 21.12.2018
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