Tahkim cezaları onadı
Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'ye çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2'nci kez gerçekleştirilmesinden 20 bin TL, saha olayları nedeniyle 20 bin TL ve flaş röportaja futbolcu katılımının sağlanmamasından dolayı da 30 bin TL olmak üzere toplamda verilen 70 bin TL'lik cezayı onadı.
Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'ye çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2'nci kez gerçekleştirilmesinden 20 bin TL, saha olayları nedeniyle 20 bin TL ve flaş röportaja futbolcu katılımının sağlanmamasından dolayı da 30 bin TL olmak üzere toplamda verilen 70 bin TL'lik cezayı onadı.
- 21.12.2018
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
wow buruma ve 2 adet forvet alırlarsa şampiyonluk şansımız devam eder yoksa zor...
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"Beşiktaş da Zula Süper Lig'de yer almaya başlayacak"
Toplam 1
Yorum
NE DEMEK O KUMPAS KURMA GİBİ ARKADAN BİR ÇINARI KARALAMA GİBİ BİR ŞEYMİ BU FİKRET ORMANA SORMAK LAGZIM BI LİĞİ
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
HagiHagi Gel ruzgarin oglu gel. Rodrigezle onyekurunun performansida artar.
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