Tahkim cezaları onadı – Fotomaç – 21 Aralık 2018
21 Aralık 2018, Cuma
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Tahkim cezaları onadı

Tahkim cezaları onadı

, 'ye çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2'nci kez gerçekleştirilmesinden 20 bin , saha olayları nedeniyle 20 bin TL ve flaş röportaja futbolcu katılımının sağlanmamasından dolayı da 30 bin TL olmak üzere toplamda verilen 70 bin TL'lik cezayı onadı.

, 'ye çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2'nci kez gerçekleştirilmesinden 20 bin , saha olayları nedeniyle 20 bin TL ve flaş röportaja futbolcu katılımının sağlanmamasından dolayı da 30 bin TL olmak üzere toplamda verilen 70 bin TL'lik cezayı onadı.

  1. 21.12.2018
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