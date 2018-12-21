Tahkim cezaları onadı

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'ye çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2'nci kez gerçekleştirilmesinden 20 bin TL, saha olayları nedeniyle 20 bin TL ve flaş röportaja futbolcu katılımının sağlanmamasından dolayı da 30 bin TL olmak üzere toplamda verilen 70 bin TL'lik cezayı onadı.