Önce özgüven sonra kondisyon – Fotomaç – 21 Aralık 2018
21 Aralık 2018, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Önce özgüven sonra kondisyon

Önce özgüven sonra kondisyon

, 'yi fabrika ayarlarına döndürmek için düğmeye bastı.

, 'yi fabrika ayarlarına döndürmek için düğmeye bastı. Deneyimli teknik adam önceliği özgüven ve kondisyon sorununa verecek. Devre arası kampında oyunculara yapılacak terapilerle kaybolan özgüven geri getirilecek. Bu konuda gerekirse profesyonellerden destek alınacak. Kondisyon sorunu ise yapılacak ekstra güç antrenmanları ile aşılacak.

  1. 21.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Önce özgüven sonra kondisyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN