Önce özgüven sonra kondisyon

Ersun Yanal, Fenerbahçe'yi fabrika ayarlarına döndürmek için düğmeye bastı. Deneyimli teknik adam önceliği özgüven ve kondisyon sorununa verecek. Devre arası kampında oyunculara yapılacak terapilerle kaybolan özgüven geri getirilecek. Bu konuda gerekirse profesyonellerden destek alınacak. Kondisyon sorunu ise yapılacak ekstra güç antrenmanları ile aşılacak.