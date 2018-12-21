Önce özgüven sonra kondisyon
Ersun Yanal, Fenerbahçe'yi fabrika ayarlarına döndürmek için düğmeye bastı.
Ersun Yanal, Fenerbahçe'yi fabrika ayarlarına döndürmek için düğmeye bastı. Deneyimli teknik adam önceliği özgüven ve kondisyon sorununa verecek. Devre arası kampında oyunculara yapılacak terapilerle kaybolan özgüven geri getirilecek. Bu konuda gerekirse profesyonellerden destek alınacak. Kondisyon sorunu ise yapılacak ekstra güç antrenmanları ile aşılacak.
- 21.12.2018
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
wow buruma ve 2 adet forvet alırlarsa şampiyonluk şansımız devam eder yoksa zor...
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"Beşiktaş da Zula Süper Lig'de yer almaya başlayacak"
Toplam 1
Yorum
NE DEMEK O KUMPAS KURMA GİBİ ARKADAN BİR ÇINARI KARALAMA GİBİ BİR ŞEYMİ BU FİKRET ORMANA SORMAK LAGZIM BI LİĞİ
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
HagiHagi Gel ruzgarin oglu gel. Rodrigezle onyekurunun performansida artar.
Önce özgüven sonra kondisyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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