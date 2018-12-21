Milos Krasic: Bırakıyorum
Fenerbahçe'nin transferdeki en büyük hayal kırıklıklarından Milos Krasic, futbolu bırakma kararı aldı.
Fenerbahçe'nin transferdeki en büyük hayal kırıklıklarından Milos Krasic, futbolu bırakma kararı aldı. Polonya'nın Gdansk takımı ile kontratı geçtiğimiz günlerde feshedilen 34 yaşındaki Sırp oyuncu, "Açık konuşmak gerekirse kariyerime sonlandırma kararı vermeye çok yakınım. Antrenör olmayı planlıyorum" dedi. Kanarya, 2012'de Juventus'tan 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Krasic'i verim alamayınca B takımına göndermişti.
- 21.12.2018
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
wow buruma ve 2 adet forvet alırlarsa şampiyonluk şansımız devam eder yoksa zor...
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"Beşiktaş da Zula Süper Lig'de yer almaya başlayacak"
Toplam 1
Yorum
NE DEMEK O KUMPAS KURMA GİBİ ARKADAN BİR ÇINARI KARALAMA GİBİ BİR ŞEYMİ BU FİKRET ORMANA SORMAK LAGZIM BI LİĞİ
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
HagiHagi Gel ruzgarin oglu gel. Rodrigezle onyekurunun performansida artar.
Milos Krasic: Bırakıyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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