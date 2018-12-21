Milos Krasic: Bırakıyorum

Fenerbahçe'nin transferdeki en büyük hayal kırıklıklarından Milos Krasic, futbolu bırakma kararı aldı. Polonya'nın Gdansk takımı ile kontratı geçtiğimiz günlerde feshedilen 34 yaşındaki Sırp oyuncu, "Açık konuşmak gerekirse kariyerime sonlandırma kararı vermeye çok yakınım. Antrenör olmayı planlıyorum" dedi. Kanarya, 2012'de Juventus'tan 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Krasic'i verim alamayınca B takımına göndermişti.