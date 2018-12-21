Milos Krasic: Bırakıyorum – Fotomaç – 21 Aralık 2018
21 Aralık 2018, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

: Bırakıyorum

Milos Krasic: Bırakıyorum

'nin transferdeki en büyük hayal kırıklıklarından , futbolu bırakma kararı aldı.

'nin transferdeki en büyük hayal kırıklıklarından , futbolu bırakma kararı aldı. Polonya'nın Gdansk takımı ile kontratı geçtiğimiz günlerde feshedilen 34 yaşındaki Sırp oyuncu, "Açık konuşmak gerekirse kariyerime sonlandırma kararı vermeye çok yakınım. Antrenör olmayı planlıyorum" dedi. Kanarya, 2012'de 'tan 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Krasic'i verim alamayınca B takımına göndermişti.

  1. 21.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Milos Krasic: Bırakıyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN