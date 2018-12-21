Hoşgeldin Soldado

Galatasaray derbisinden sonra aldığı 6 maçlık cezası sona eren Soldado, müthiş bir dönüş yaptı. Giresun karşısında şık bir golle perdeyi açan İspanyol golcü, bitiş düdüğünden sonra da çarpıcı sözler sarfetti. "Bu takımın büyüklüğünü bilen bir hocamız var" diyen Soldado, "Artık gerçek Fenerbahçe'yi göstermek istiyoruz. Pazartesi günü de Antalyaspor maçında bu seriyi sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.