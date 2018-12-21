Hoşgeldin Soldado
Galatasaray derbisinden sonra aldığı 6 maçlık cezası sona eren Soldado, müthiş bir dönüş yaptı.
Galatasaray derbisinden sonra aldığı 6 maçlık cezası sona eren Soldado, müthiş bir dönüş yaptı. Giresun karşısında şık bir golle perdeyi açan İspanyol golcü, bitiş düdüğünden sonra da çarpıcı sözler sarfetti. "Bu takımın büyüklüğünü bilen bir hocamız var" diyen Soldado, "Artık gerçek Fenerbahçe'yi göstermek istiyoruz. Pazartesi günü de Antalyaspor maçında bu seriyi sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.
- 21.12.2018
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
wow buruma ve 2 adet forvet alırlarsa şampiyonluk şansımız devam eder yoksa zor...
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"Beşiktaş da Zula Süper Lig'de yer almaya başlayacak"
Toplam 1
Yorum
NE DEMEK O KUMPAS KURMA GİBİ ARKADAN BİR ÇINARI KARALAMA GİBİ BİR ŞEYMİ BU FİKRET ORMANA SORMAK LAGZIM BI LİĞİ
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
HagiHagi Gel ruzgarin oglu gel. Rodrigezle onyekurunun performansida artar.
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