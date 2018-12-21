Hoşgeldin Soldado – Fotomaç – 21 Aralık 2018
21 Aralık 2018, Cuma
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Hoşgeldin

Hoşgeldin Soldado

derbisinden sonra aldığı 6 maçlık cezası sona eren , müthiş bir dönüş yaptı.

derbisinden sonra aldığı 6 maçlık cezası sona eren , müthiş bir dönüş yaptı. Giresun karşısında şık bir golle perdeyi açan İspanyol golcü, bitiş düdüğünden sonra da çarpıcı sözler sarfetti. "Bu takımın büyüklüğünü bilen bir hocamız var" diyen Soldado, "Artık gerçek 'yi göstermek istiyoruz. Pazartesi günü de maçında bu seriyi sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.

  1. 21.12.2018
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