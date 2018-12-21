Henry’nin gözü Skrtel’de
Monaco'nun Martin Skrtel'e olan ilgisi Fransa'nın ardından İngiliz basını tarafından da doğrulandı.
Monaco'nun Martin Skrtel'e olan ilgisi Fransa'nın ardından İngiliz basını tarafından da doğrulandı. Haberde, eski Liverpool'lu Slovak stoperin teknik direktör Thierry Henry'nin transfer listesinde yer aldığı belirtildi. Henry'nin Skrtel'in yanı sıra Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden Pepe ile de ilgilendiği vurgulandı.
- 21.12.2018
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
wow buruma ve 2 adet forvet alırlarsa şampiyonluk şansımız devam eder yoksa zor...
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"Beşiktaş da Zula Süper Lig'de yer almaya başlayacak"
Toplam 1
Yorum
NE DEMEK O KUMPAS KURMA GİBİ ARKADAN BİR ÇINARI KARALAMA GİBİ BİR ŞEYMİ BU FİKRET ORMANA SORMAK LAGZIM BI LİĞİ
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
HagiHagi Gel ruzgarin oglu gel. Rodrigezle onyekurunun performansida artar.
Henry’nin gözü Skrtel’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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