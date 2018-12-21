Henry’nin gözü Skrtel’de

Monaco'nun Martin Skrtel'e olan ilgisi Fransa'nın ardından İngiliz basını tarafından da doğrulandı. Haberde, eski Liverpool'lu Slovak stoperin teknik direktör Thierry Henry'nin transfer listesinde yer aldığı belirtildi. Henry'nin Skrtel'in yanı sıra Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden Pepe ile de ilgilendiği vurgulandı.