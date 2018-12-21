Henry’nin gözü Skrtel’de – Fotomaç – 21 Aralık 2018
21 Aralık 2018, Cuma
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Henry’nin gözü Skrtel’de

Henry’nin gözü Skrtel’de

Monaco'nun 'e olan ilgisi 'nın ardından İngiliz basını tarafından da doğrulandı.

Monaco'nun 'e olan ilgisi 'nın ardından İngiliz basını tarafından da doğrulandı. Haberde, eski 'lu Slovak stoperin teknik direktör 'nin transfer listesinde yer aldığı belirtildi. Henry'nin Skrtel'in yanı sıra ile sözleşmesini fesheden ile de ilgilendiği vurgulandı.

  1. 21.12.2018
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