Ferdi’den siftah
Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Ferdi Kadıoğlu, ilk kez bir resmi maçta forma giydi.
Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Ferdi Kadıoğlu, ilk kez bir resmi maçta forma giydi. Ersun Yanal'ın gelmesiyle F.Bahçe formasını giyme şansı yakalayan 19 yaşındaki futbolcu, 77. dakikada Mehmet Ekici'nin yerine oyuna girdi. Genç futbolcu, sahada kaldığı az süreye rağmen iyi bir görüntü çizdi.
12. ADAM İŞBAŞINDA
Bu sezon alınan kötü sonuçlara rağmen takımlarını yalnız bırakmayan Fenerbahçe taraftarları, Giresun'da da yerini aldı. Sarı-lacivertiler, kupa sınavında takımlarını yalnız bırakmadı.
- 21.12.2018
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
wow buruma ve 2 adet forvet alırlarsa şampiyonluk şansımız devam eder yoksa zor...
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"Beşiktaş da Zula Süper Lig'de yer almaya başlayacak"
Toplam 1
Yorum
NE DEMEK O KUMPAS KURMA GİBİ ARKADAN BİR ÇINARI KARALAMA GİBİ BİR ŞEYMİ BU FİKRET ORMANA SORMAK LAGZIM BI LİĞİ
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
HagiHagi Gel ruzgarin oglu gel. Rodrigezle onyekurunun performansida artar.
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