Ferdi’den siftah – Fotomaç – 21 Aralık 2018
21 Aralık 2018, Cuma
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Ferdi’den siftah

Ferdi’den siftah

Sezon başında büyük umutlarla edilen , ilk kez bir resmi maçta forma giydi.

Sezon başında büyük umutlarla edilen , ilk kez bir resmi maçta forma giydi. 'ın gelmesiyle F.Bahçe formasını giyme şansı yakalayan 19 yaşındaki futbolcu, 77. dakikada 'nin yerine oyuna girdi. Genç futbolcu, sahada kaldığı az süreye rağmen iyi bir görüntü çizdi.

12. ADAM İŞBAŞINDA
Bu sezon alınan kötü sonuçlara rağmen takımlarını yalnız bırakmayan taraftarları, 'da da yerini aldı. Sarı-lacivertiler, kupa sınavında takımlarını yalnız bırakmadı.

  1. 21.12.2018
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