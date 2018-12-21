Ferdi’den siftah

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Ferdi Kadıoğlu, ilk kez bir resmi maçta forma giydi. Ersun Yanal'ın gelmesiyle F.Bahçe formasını giyme şansı yakalayan 19 yaşındaki futbolcu, 77. dakikada Mehmet Ekici'nin yerine oyuna girdi. Genç futbolcu, sahada kaldığı az süreye rağmen iyi bir görüntü çizdi.



12. ADAM İŞBAŞINDA

Bu sezon alınan kötü sonuçlara rağmen takımlarını yalnız bırakmayan Fenerbahçe taraftarları, Giresun'da da yerini aldı. Sarı-lacivertiler, kupa sınavında takımlarını yalnız bırakmadı.