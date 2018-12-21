Fenerbahçe’nin tur oranı: 2.30 – Fotomaç – 21 Aralık 2018
21 Aralık 2018, Cuma
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’nin tur oranı: 2.30

Fenerbahçe’nin tur oranı: 2.30

son 32 turu için ve 'ın iddaa oranları açıklandı.

son 32 turu için ve 'ın iddaa oranları açıklandı. Fenerbahçe'nin Rus ekibi Zenit karşısında tur atlamasına 2.30 oran verildi. Zenit'in turu geçmesine ise 1.30 oran belirlendi. Galatasaray'ın ise karşısında tur oranı 1.95 olurken, Portekiz ekibine 1.45 oran verildi.

  1. 21.12.2018
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