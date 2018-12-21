Fenerbahçe’nin tur oranı: 2.30
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın iddaa oranları açıklandı.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın iddaa oranları açıklandı. Fenerbahçe'nin Rus ekibi Zenit karşısında tur atlamasına 2.30 oran verildi. Zenit'in turu geçmesine ise 1.30 oran belirlendi. Galatasaray'ın ise Benfica karşısında tur oranı 1.95 olurken, Portekiz ekibine 1.45 oran verildi.
- 21.12.2018
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
wow buruma ve 2 adet forvet alırlarsa şampiyonluk şansımız devam eder yoksa zor...
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"Beşiktaş da Zula Süper Lig'de yer almaya başlayacak"
Toplam 1
Yorum
NE DEMEK O KUMPAS KURMA GİBİ ARKADAN BİR ÇINARI KARALAMA GİBİ BİR ŞEYMİ BU FİKRET ORMANA SORMAK LAGZIM BI LİĞİ
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
HagiHagi Gel ruzgarin oglu gel. Rodrigezle onyekurunun performansida artar.
Fenerbahçe’nin tur oranı: 2.30 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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