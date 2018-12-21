Fenerbahçe’nin tur oranı: 2.30

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın iddaa oranları açıklandı. Fenerbahçe'nin Rus ekibi Zenit karşısında tur atlamasına 2.30 oran verildi. Zenit'in turu geçmesine ise 1.30 oran belirlendi. Galatasaray'ın ise Benfica karşısında tur oranı 1.95 olurken, Portekiz ekibine 1.45 oran verildi.