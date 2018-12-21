Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un ara transfere ayıracağı rakam ortaya çıktı. Teknik direktörlüğe getirilen Ersun Yanal'ın imza töreninde ligde bulundukları durumdan rahatsızlığını dile getiren Koç, ocakta takıma takviye yapma mesajı vermişti. UEFA'nın Finansal Fair Play kuralları gereği transfere harcayabilecekleri paranın 11.9 milyon euro olduğunu da açıklayan Koç'un bu rakamı şahsi çabası ile 30 milyon euro'ya yükselteceği iddia edildi.



ÖZLENEN FENERBAHÇE GELECEK

Gelecek sezon mutlaka şampiyon olacak bir kadro kurmayı hedefleyen Ali Koç'un forvet, savunma ve orta sahaya birer tane olmak üzere en az 3 yıldız ismi kadroya katmayı planladığı belirtiliyor. Sportif direktör Comoll bazı yıldız futbolcularla ön görüşmelere başlarken, scout ekibi de izlenen oyuncularla ilgili raporları hazırlıyor. İlk yarının bitmesi ile resmen düğmeye basılacak. Ligin ikinci yarısında taraftarın özlediği Fenerbahçe sahada olacak.



ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

"Elbette transfer yapacağız. Gerekirse gözümüzü karartacağız. Belki de önümüzdeki sezon Avrupa'ya gitmektense devre arasında şampiyon olacağımız kadroyu kuracağız. Zaten şu anki mevcut durumda FFP'yi karşılayamıyoruz."



ÖNCELİK YİNE KİRALAMA

Transferde öncelik yine satın alma opsiyonu ile kiralamada olacak. Ancak bu formülün işletilememesi halinde bonservis bedeli ödemekten bu kez kaçınılmayacak. Dünya çapında, takımı sırtlayacak en az 3 yıldız mutlaka gelecek.