Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı
21 Aralık 2018, Cuma
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'de maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı

, 'de ilk yarının son haftasında 24 Aralık Pazartesi günü deplasmanda 'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 'nde yönetimindeki antrenmanda, 5. tur rövanşındaki Giresunspor maçının ilk 11'inde forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ısınma hareketleriyle başlayıp pas ve pres çalışmasıyla sürdürdüğü antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, maçı hazırlıklarını yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

ERSUN YANAL'A ÖZEL ZİYARETÇİLER
Kağıthane Engelliler Merkezinin öğrencileri, İGDAŞ'ın organizasyonuyla teknik direktör Ersun Yanal'ı tesislerde ziyaret etti.

Yanal, fotoğraf çektirdiği öğrencilere isimlerinin yazılı olduğu formalar hediye etti.

Futbolculardan Berke Özer, Andre Ayew ve Yassine Benzia da öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Daha sonra öğrenciler sahaya çıktı ve kısa bir süre futbol oynadı.

  1. 21.12.2018 17:24
  2. Güncelleme: 21.12.2018 18:26
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