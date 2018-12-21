Ekici’den mutlusu yok
Sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Mehmet Ekici için dün bir başkaydı.
Sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Mehmet Ekici için dün bir başkaydı. Giresunspor ağlarını iki kez havalandıran yıldız oyuncu, F.Bahçe formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı. 77 dakika sahada kalan Mehmet, maçın ardından ise şu açıklamaları yaptı: "Ersun Yanal ile takıma yeni bir enerji geldi. Hoca, takıma iyi geldi. Bu morali inşallah ligdeki Antalyaspor karşılaşmasına da yansıtacağız. 3 kulvarda da mücadelemiz sürüyor. Tabii ki attığım goller için ben de çok mutluyum."
- 21.12.2018
-
Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
wow buruma ve 2 adet forvet alırlarsa şampiyonluk şansımız devam eder yoksa zor...
-
"Beşiktaş da Zula Süper Lig'de yer almaya başlayacak"
Toplam 1
Yorum
NE DEMEK O KUMPAS KURMA GİBİ ARKADAN BİR ÇINARI KARALAMA GİBİ BİR ŞEYMİ BU FİKRET ORMANA SORMAK LAGZIM BI LİĞİ
-
Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
HagiHagi Gel ruzgarin oglu gel. Rodrigezle onyekurunun performansida artar.
Ekici’den mutlusu yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.