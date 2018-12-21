Ekici’den mutlusu yok

Sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Mehmet Ekici için dün bir başkaydı. Giresunspor ağlarını iki kez havalandıran yıldız oyuncu, F.Bahçe formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı. 77 dakika sahada kalan Mehmet, maçın ardından ise şu açıklamaları yaptı: "Ersun Yanal ile takıma yeni bir enerji geldi. Hoca, takıma iyi geldi. Bu morali inşallah ligdeki Antalyaspor karşılaşmasına da yansıtacağız. 3 kulvarda da mücadelemiz sürüyor. Tabii ki attığım goller için ben de çok mutluyum."