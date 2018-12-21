Antalya maçına Öztürk
Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı ilk yarının son maçını Ümit Öztürk yönetecek.
Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı ilk yarının son maçını Ümit Öztürk yönetecek. Pazartesi günü oynanacak karşılaşmada Öztürk'ün yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ile Osman Gökhan Bilir üstlenecek. Kanarya, Ümit Öztürk ile bu sezon ligde çıktığı tek maçta Kadıköy'de Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu.
- 21.12.2018
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
wow buruma ve 2 adet forvet alırlarsa şampiyonluk şansımız devam eder yoksa zor...
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"Beşiktaş da Zula Süper Lig'de yer almaya başlayacak"
Toplam 1
Yorum
NE DEMEK O KUMPAS KURMA GİBİ ARKADAN BİR ÇINARI KARALAMA GİBİ BİR ŞEYMİ BU FİKRET ORMANA SORMAK LAGZIM BI LİĞİ
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
HagiHagi Gel ruzgarin oglu gel. Rodrigezle onyekurunun performansida artar.
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