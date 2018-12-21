Antalya maçına Öztürk

Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı ilk yarının son maçını Ümit Öztürk yönetecek. Pazartesi günü oynanacak karşılaşmada Öztürk'ün yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ile Osman Gökhan Bilir üstlenecek. Kanarya, Ümit Öztürk ile bu sezon ligde çıktığı tek maçta Kadıköy'de Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu.