Antalya maçına Öztürk – Fotomaç – 21 Aralık 2018
21 Aralık 2018, Cuma
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Antalya maçına Öztürk

Antalya maçına Öztürk

Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı ilk yarının son maçını yönetecek.

Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı ilk yarının son maçını yönetecek. Pazartesi günü oynanacak karşılaşmada Öztürk'ün yardımcılıklarını ile Osman Gökhan Bilir üstlenecek. Kanarya, Ümit Öztürk ile bu sezon ligde çıktığı tek maçta 'de 'a 3-2 mağlup oldu.

  1. 21.12.2018
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