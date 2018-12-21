Ada’dan mesaj – Fotomaç – 21 Aralık 2018
21 Aralık 2018, Cuma
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’dan mesaj

Ada’dan mesaj

Başkan 'un, "Keşke bonservisini alabilsek" dediği Ayew için kulübü Swansea'dan mesaj var.

Başkan 'un, "Keşke bonservisini alabilsek" dediği Ayew için kulübü Swansea'dan mesaj var. ekibinin menajeri Potter, "Herkesin yararına olacak bir anlaşma sağlanabilir" diye konuştu.

  1. 21.12.2018
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