4. yıldız için bir takım yaratacağız – Fotomaç – 21 Aralık 2018
21 Aralık 2018, Cuma
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4. yıldız için bir takım yaratacağız

4. yıldız için bir takım yaratacağız

Sarı-lacivertlilerin başında ikinci resmi maçına çıkan , bitiş düdüğünün ardından net ifadeler kullandı.

Sarı-lacivertlilerin başında ikinci resmi maçına çıkan , bitiş düdüğünün ardından net ifadeler kullandı. F.Bahçe'nin her maçı kazanmak için oynayacağını belirten Yanal, "Tabii ki eksiklerimiz var. Zamanımız yok ama takım savunmasında sertliği bir an önce ortaya koymalıyız. İstediğimiz F.Bahçe'yi 'a karşı ilk 40 dakika, bugün de (dün) büyük ölçüde gösterdik. 4. yıldız için iddialı bir ve herkesin güveneceği bir takım yaratacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

  1. 21.12.2018
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