4. yıldız için bir takım yaratacağız
Sarı-lacivertlilerin başında ikinci resmi maçına çıkan Ersun Yanal, bitiş düdüğünün ardından net ifadeler kullandı.
Sarı-lacivertlilerin başında ikinci resmi maçına çıkan Ersun Yanal, bitiş düdüğünün ardından net ifadeler kullandı. F.Bahçe'nin her maçı kazanmak için oynayacağını belirten Yanal, "Tabii ki eksiklerimiz var. Zamanımız yok ama takım savunmasında sertliği bir an önce ortaya koymalıyız. İstediğimiz F.Bahçe'yi Erzurum'a karşı ilk 40 dakika, bugün de (dün) büyük ölçüde gösterdik. 4. yıldız için iddialı bir ve herkesin güveneceği bir takım yaratacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
- 21.12.2018
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
wow buruma ve 2 adet forvet alırlarsa şampiyonluk şansımız devam eder yoksa zor...
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"Beşiktaş da Zula Süper Lig'de yer almaya başlayacak"
Toplam 1
Yorum
NE DEMEK O KUMPAS KURMA GİBİ ARKADAN BİR ÇINARI KARALAMA GİBİ BİR ŞEYMİ BU FİKRET ORMANA SORMAK LAGZIM BI LİĞİ
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
HagiHagi Gel ruzgarin oglu gel. Rodrigezle onyekurunun performansida artar.
4. yıldız için bir takım yaratacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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