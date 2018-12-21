3’lü savunmayla başladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Giresunspor karşısında farklı bir dizilişle sahaya çıktı. Tecrübeli hoca, takımın 3 stoperi Martin Skrtel, Diego Reyes ve Roman Neustadter'i dünkü maçta oynattı.



RÖVANŞA 6 FARKLI İSİM

Giresun'da oynanan rövanş karşılaşmasına Fenerbahçe farklı bir 11'le çıktı. Teknik direktör Ersun Yanal, ilk maçta oynayan isimlerden Berke, Isla, Şener, Yiğithan, Frey ve Slimani'nin yerine Harun, Topal, Skertel, Neustadter, Ayew ve Soldado'ya ilk 11'de görev verdi.