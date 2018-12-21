3’lü savunmayla başladı – Fotomaç – 21 Aralık 2018
21 Aralık 2018, Cuma
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3’lü savunmayla başladı

3’lü savunmayla başladı

, karşısında farklı bir dizilişle sahaya çıktı.

, karşısında farklı bir dizilişle sahaya çıktı. Tecrübeli hoca, takımın 3 stoperi , Diego Reyes ve Roman Neustadter'i dünkü maçta oynattı.

RÖVANŞA 6 FARKLI İSİM
'da oynanan rövanş karşılaşmasına Fenerbahçe farklı bir 11'le çıktı. Teknik direktör Ersun Yanal, ilk maçta oynayan isimlerden Berke, Isla, Şener, Yiğithan, Frey ve Slimani'nin yerine Harun, Topal, Skertel, Neustadter, Ayew ve 'ya ilk 11'de görev verdi.

  1. 21.12.2018
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