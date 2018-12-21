3’lü savunmayla başladı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Giresunspor karşısında farklı bir dizilişle sahaya çıktı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Giresunspor karşısında farklı bir dizilişle sahaya çıktı. Tecrübeli hoca, takımın 3 stoperi Martin Skrtel, Diego Reyes ve Roman Neustadter'i dünkü maçta oynattı.
RÖVANŞA 6 FARKLI İSİM
Giresun'da oynanan rövanş karşılaşmasına Fenerbahçe farklı bir 11'le çıktı. Teknik direktör Ersun Yanal, ilk maçta oynayan isimlerden Berke, Isla, Şener, Yiğithan, Frey ve Slimani'nin yerine Harun, Topal, Skertel, Neustadter, Ayew ve Soldado'ya ilk 11'de görev verdi.
- 21.12.2018
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
wow buruma ve 2 adet forvet alırlarsa şampiyonluk şansımız devam eder yoksa zor...
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"Beşiktaş da Zula Süper Lig'de yer almaya başlayacak"
Toplam 1
Yorum
NE DEMEK O KUMPAS KURMA GİBİ ARKADAN BİR ÇINARI KARALAMA GİBİ BİR ŞEYMİ BU FİKRET ORMANA SORMAK LAGZIM BI LİĞİ
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
HagiHagi Gel ruzgarin oglu gel. Rodrigezle onyekurunun performansida artar.
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