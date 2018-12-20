Transformers Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, global oyun ve eğlence şirketi Hasbro firmasıyla marka ortaklığı yaptı. Anlaşma ile Fenerbahçe logosu ve Transformers+My Little Pony karakterleri bir araya getirilerek oluşturulan koleksiyon, "Maceraya takım ruhuyla ortak ol" solganıyla Fenerium'larda taraftarlarla buluşturulacak. Lansmana katılan yönetici Sertaç Komşuoğlu, hedeflerinin çocuklara Fenerbahçe sevgisini aşılamak ve kulübe maddi kaynak sağlamak olduğunu söyledi.