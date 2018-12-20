Transformers Fenerbahçe’de
Fenerbahçe, global oyun ve eğlence şirketi Hasbro firmasıyla marka ortaklığı yaptı.
Fenerbahçe, global oyun ve eğlence şirketi Hasbro firmasıyla marka ortaklığı yaptı. Anlaşma ile Fenerbahçe logosu ve Transformers+My Little Pony karakterleri bir araya getirilerek oluşturulan koleksiyon, "Maceraya takım ruhuyla ortak ol" solganıyla Fenerium'larda taraftarlarla buluşturulacak. Lansmana katılan yönetici Sertaç Komşuoğlu, hedeflerinin çocuklara Fenerbahçe sevgisini aşılamak ve kulübe maddi kaynak sağlamak olduğunu söyledi.
- 20.12.2018
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Fener dondurdu: 79-75
Toplam 2
Yorum
Neşet Dalbaş azim ,hırs,inanmışlık , takım ruhu mükemmel.Futbol takımına örnek olsun
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Fenerbahçe dibi gördü!
Toplam 3
Yorum
KrAlex PFFP kuralını boşver takımın en az 2 sene yapılanması lazım takıma 3-5 A kalite oyuncu ile takım ilk 5 e rahat girecektir..bu takım düşmez.
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Yarısını kazanamadı
Toplam 1
Yorum
team system Kasımpaşa maçında DİAGNE'nin golcülüğü yanında aldatmaya yönelik hareketlerine ve özellikle ceza sahası içinde sahte düşmelerine DİKKAT BJK
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