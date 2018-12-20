‘Tehdit’ yargıda
Yakındoğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'ü tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında 6 aya kadar hapis istemi ile dava açılan Aziz Yıldırım'ın yargılanmasına başlandı.
Yakındoğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'ü tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında 6 aya kadar hapis istemi ile dava açılan Aziz Yıldırım'ın yargılanmasına başlandı. Eyigüngör, geçen sezon oynanan maçta selam vermek için elini uzattığı Yıldırım'ın kendisine vurduğunu belirterek, Aziz Yıldırım'dan şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmasını istedi.
- 20.12.2018
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Fener dondurdu: 79-75
Toplam 2
Yorum
Neşet Dalbaş azim ,hırs,inanmışlık , takım ruhu mükemmel.Futbol takımına örnek olsun
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Fenerbahçe dibi gördü!
Toplam 3
Yorum
KrAlex PFFP kuralını boşver takımın en az 2 sene yapılanması lazım takıma 3-5 A kalite oyuncu ile takım ilk 5 e rahat girecektir..bu takım düşmez.
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Yarısını kazanamadı
Toplam 1
Yorum
team system Kasımpaşa maçında DİAGNE'nin golcülüğü yanında aldatmaya yönelik hareketlerine ve özellikle ceza sahası içinde sahte düşmelerine DİKKAT BJK
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