‘Tehdit’ yargıda

Yakındoğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'ü tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında 6 aya kadar hapis istemi ile dava açılan Aziz Yıldırım'ın yargılanmasına başlandı. Eyigüngör, geçen sezon oynanan maçta selam vermek için elini uzattığı Yıldırım'ın kendisine vurduğunu belirterek, Aziz Yıldırım'dan şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmasını istedi.