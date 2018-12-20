‘Tehdit’ yargıda – Fotomaç – 20 Aralık 2018
20 Aralık 2018, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

‘Tehdit’ yargıda

‘Tehdit’ yargıda

Başkanı 'ü tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında 6 aya kadar hapis istemi ile dava açılan 'ın yargılanmasına başlandı.

Başkanı 'ü tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında 6 aya kadar hapis istemi ile dava açılan 'ın yargılanmasına başlandı. Eyigüngör, geçen sezon oynanan maçta selam vermek için elini uzattığı Yıldırım'ın kendisine vurduğunu belirterek, Aziz Yıldırım'dan şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmasını istedi.

  1. 20.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Tehdit’ yargıda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN