Sornoza’yı Corinthians kaptı
Fenerbahçe'de yaz döneminde Giuliano ve Josef'in satışının ardından gündeme gelen Junior Sornoza, Corinthians'a transfer oldu.
Fenerbahçe'de yaz döneminde Giuliano ve Josef'in satışının ardından gündeme gelen Junior Sornoza, Corinthians'a transfer oldu. 24 yaşındaki Ekvadorlu yıldız, 2 milyon 250 bin euro karşılığında Brezilya'nın köklü ekibi ile sözleşme imzaladı. 10 numara pozisyonunda forma giyen Sornoza, geride kalan sezonda Fluminense'de 39 maçta forma giyip 2 gol 4 asistlik performans sergilemişti.
- 20.12.2018
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Fener dondurdu: 79-75
Toplam 2
Yorum
Neşet Dalbaş azim ,hırs,inanmışlık , takım ruhu mükemmel.Futbol takımına örnek olsun
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Fenerbahçe dibi gördü!
Toplam 3
Yorum
KrAlex PFFP kuralını boşver takımın en az 2 sene yapılanması lazım takıma 3-5 A kalite oyuncu ile takım ilk 5 e rahat girecektir..bu takım düşmez.
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Yarısını kazanamadı
Toplam 1
Yorum
team system Kasımpaşa maçında DİAGNE'nin golcülüğü yanında aldatmaya yönelik hareketlerine ve özellikle ceza sahası içinde sahte düşmelerine DİKKAT BJK
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