Sornoza’yı Corinthians kaptı

Fenerbahçe'de yaz döneminde Giuliano ve Josef'in satışının ardından gündeme gelen Junior Sornoza, Corinthians'a transfer oldu. 24 yaşındaki Ekvadorlu yıldız, 2 milyon 250 bin euro karşılığında Brezilya'nın köklü ekibi ile sözleşme imzaladı. 10 numara pozisyonunda forma giyen Sornoza, geride kalan sezonda Fluminense'de 39 maçta forma giyip 2 gol 4 asistlik performans sergilemişti.