Sornoza’yı Corinthians kaptı – Fotomaç – 20 Aralık 2018
20 Aralık 2018, Perşembe
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Sornoza’yı kaptı

Sornoza’yı Corinthians kaptı

'de yaz döneminde Giuliano ve Josef'in satışının ardından gündeme gelen , 'a oldu.

'de yaz döneminde Giuliano ve Josef'in satışının ardından gündeme gelen , 'a oldu. 24 yaşındaki Ekvadorlu yıldız, 2 milyon 250 bin euro karşılığında 'nın köklü ekibi ile sözleşme imzaladı. 10 numara pozisyonunda forma giyen Sornoza, geride kalan sezonda Fluminense'de 39 maçta forma giyip 2 gol 4 asistlik performans sergilemişti.

  1. 20.12.2018
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