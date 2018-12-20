Skrtel’de yeni iddia Monaco
Barcelona'nın transfer listesine girdiği belirtilen Martin Skrtel için bir iddia da Fransa'dan geldi.
Barcelona'nın transfer listesine girdiği belirtilen Martin Skrtel için bir iddia da Fransa'dan geldi. Nice-Martin'de yer alan habere göre Monaco, Slovak stoper için her an harekete geçebilir. Ligde zor günler geçiren ve tüm kulvarlarda kalesinde 45 gol gören Fransız ekibinin savunmayı güçlendirmek istediği kaydedildi. Skrtel'in F.Bahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
- 20.12.2018
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Fener dondurdu: 79-75
Toplam 2
Yorum
Neşet Dalbaş azim ,hırs,inanmışlık , takım ruhu mükemmel.Futbol takımına örnek olsun
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Fenerbahçe dibi gördü!
Toplam 3
Yorum
KrAlex PFFP kuralını boşver takımın en az 2 sene yapılanması lazım takıma 3-5 A kalite oyuncu ile takım ilk 5 e rahat girecektir..bu takım düşmez.
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Yarısını kazanamadı
Toplam 1
Yorum
team system Kasımpaşa maçında DİAGNE'nin golcülüğü yanında aldatmaya yönelik hareketlerine ve özellikle ceza sahası içinde sahte düşmelerine DİKKAT BJK
Skrtel’de yeni iddia Monaco haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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