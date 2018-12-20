Skrtel’de yeni iddia Monaco – Fotomaç – 20 Aralık 2018
20 Aralık 2018, Perşembe
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Skrtel’de yeni iddia Monaco

Skrtel’de yeni iddia Monaco

'nın listesine girdiği belirtilen için bir iddia da 'dan geldi.

'nın listesine girdiği belirtilen için bir iddia da 'dan geldi. Nice-Martin'de yer alan habere göre Monaco, Slovak stoper için her an harekete geçebilir. Ligde zor günler geçiren ve tüm kulvarlarda kalesinde 45 gol gören Fransız ekibinin savunmayı güçlendirmek istediği kaydedildi. Skrtel'in F.Bahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

  1. 20.12.2018
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