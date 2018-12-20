Skrtel’de yeni iddia Monaco

Barcelona'nın transfer listesine girdiği belirtilen Martin Skrtel için bir iddia da Fransa'dan geldi. Nice-Martin'de yer alan habere göre Monaco, Slovak stoper için her an harekete geçebilir. Ligde zor günler geçiren ve tüm kulvarlarda kalesinde 45 gol gören Fransız ekibinin savunmayı güçlendirmek istediği kaydedildi. Skrtel'in F.Bahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.