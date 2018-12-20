Şentürk: Teklif gelirse seve seve

Fenerbahçe teknik heyetinde yer alacağı iddia edilen Semih Şentürk, "Bana gelen bir şey yok. Ama başkan ve Comolli ile daha önce görüşmüştük. Altyapıyla ilgili bir projemiz vardı. Teklif gelirse tabi ki seve seve görev yaparız" dedi. 'Nöbetçi golcü' lakaplı Semih, Fenerbahçe'nin devre arası kampıyla birlikte Yanal ile çıkışa geçeceğini düşündüğünü de kaydetti.