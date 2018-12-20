Şentürk: Teklif gelirse seve seve
Fenerbahçe teknik heyetinde yer alacağı iddia edilen Semih Şentürk, "Bana gelen bir şey yok. Ama başkan ve Comolli ile daha önce görüşmüştük. Altyapıyla ilgili bir projemiz vardı. Teklif gelirse tabi ki seve seve görev yaparız" dedi.
Fenerbahçe teknik heyetinde yer alacağı iddia edilen Semih Şentürk, "Bana gelen bir şey yok. Ama başkan ve Comolli ile daha önce görüşmüştük. Altyapıyla ilgili bir projemiz vardı. Teklif gelirse tabi ki seve seve görev yaparız" dedi. 'Nöbetçi golcü' lakaplı Semih, Fenerbahçe'nin devre arası kampıyla birlikte Yanal ile çıkışa geçeceğini düşündüğünü de kaydetti.
- 20.12.2018
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Fener dondurdu: 79-75
Toplam 2
Yorum
Neşet Dalbaş azim ,hırs,inanmışlık , takım ruhu mükemmel.Futbol takımına örnek olsun
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Fenerbahçe dibi gördü!
Toplam 3
Yorum
KrAlex PFFP kuralını boşver takımın en az 2 sene yapılanması lazım takıma 3-5 A kalite oyuncu ile takım ilk 5 e rahat girecektir..bu takım düşmez.
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Yarısını kazanamadı
Toplam 1
Yorum
team system Kasımpaşa maçında DİAGNE'nin golcülüğü yanında aldatmaya yönelik hareketlerine ve özellikle ceza sahası içinde sahte düşmelerine DİKKAT BJK
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