Şentürk: Teklif gelirse seve seve – Fotomaç – 20 Aralık 2018
20 Aralık 2018, Perşembe
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Şentürk: Teklif gelirse seve seve

Şentürk: Teklif gelirse seve seve

teknik heyetinde yer alacağı iddia edilen , "Bana gelen bir şey yok. Ama başkan ve Comolli ile daha önce görüşmüştük. Altyapıyla ilgili bir projemiz vardı. Teklif gelirse tabi ki seve seve görev yaparız" dedi.

teknik heyetinde yer alacağı iddia edilen , "Bana gelen bir şey yok. Ama başkan ve Comolli ile daha önce görüşmüştük. Altyapıyla ilgili bir projemiz vardı. Teklif gelirse tabi ki seve seve görev yaparız" dedi. 'Nöbetçi golcü' lakaplı Semih, Fenerbahçe'nin devre arası kampıyla birlikte Yanal ile çıkışa geçeceğini düşündüğünü de kaydetti.

  1. 20.12.2018
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