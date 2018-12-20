Hedef artık kupa! – Fotomaç – 20 Aralık 2018
20 Aralık 2018, Perşembe
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Hedef artık kupa!

Hedef artık kupa!

Şampiyonluk yarışından kopan , gözünü ’na çevirdi. Parola; 1-0’lık avantajı koruyup son 16’ya kalmak. da kadroda

, 5. Tur rövanş maçında bu akşam Giresunspor'a konuk olacak. 'deki ilk maçta rakibini İslam Slimani'nin golüyle 1-0 yenen sarı-lacivertliler, avantajını koruyarak son 16'ya kalmak istiyor. Ligde şampiyonluk şansını büyük ölçüde yitirdiği için artık ağırlığı kupaya verecek olan Kanarya'da 'ın sahaya ideal tertibi ile çıkması bekleniyor. Cezası sona eren Roberto da 1.5 aylık aranın ardından kadroya dahil edildi. 1. Lig'de 13. sırada yer alan Giresunspor'da ise maç öncesi 5 eksik bulunuyor. Yeşil-beyazlı ekipte; Adama Ba, Muhammet Reis, Landel, Ozan Can ve Kürşat sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Suat Arslanboğa'nın yöneteceği Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'dan itibaren A2 kanalından naklen yayınlanacak.

TARAFTAR MORALİ
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını tamamlayıp uçakla 'a gitti. Havaalanında takımı karşılayan Yanal'la selfie çektirdi.

  1. 20.12.2018
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