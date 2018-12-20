Hedef artık kupa!
Şampiyonluk yarışından kopan Fenerbahçe, gözünü Ziraat Türkiye Kupası’na çevirdi. Parola; 1-0’lık avantajı koruyup son 16’ya kalmak. Soldado da kadroda
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında bu akşam Giresunspor'a konuk olacak. Kadıköy'deki ilk maçta rakibini İslam Slimani'nin golüyle 1-0 yenen sarı-lacivertliler, avantajını koruyarak son 16'ya kalmak istiyor. Ligde şampiyonluk şansını büyük ölçüde yitirdiği için artık ağırlığı kupaya verecek olan Kanarya'da Ersun Yanal'ın sahaya ideal tertibi ile çıkması bekleniyor. Cezası sona eren Roberto Soldado da 1.5 aylık aranın ardından kadroya dahil edildi. TFF 1. Lig'de 13. sırada yer alan Giresunspor'da ise maç öncesi 5 eksik bulunuyor. Yeşil-beyazlı ekipte; Adama Ba, Muhammet Reis, Landel, Ozan Can ve Kürşat sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Suat Arslanboğa'nın yöneteceği Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'dan itibaren A2 kanalından naklen yayınlanacak.
TARAFTAR MORALİ
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını tamamlayıp uçakla Giresun'a gitti. Havaalanında takımı karşılayan taraftarlar Yanal'la selfie çektirdi.
- 20.12.2018
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Fener dondurdu: 79-75
Toplam 2
Yorum
Neşet Dalbaş azim ,hırs,inanmışlık , takım ruhu mükemmel.Futbol takımına örnek olsun
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Fenerbahçe dibi gördü!
Toplam 3
Yorum
KrAlex PFFP kuralını boşver takımın en az 2 sene yapılanması lazım takıma 3-5 A kalite oyuncu ile takım ilk 5 e rahat girecektir..bu takım düşmez.
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Yarısını kazanamadı
Toplam 1
Yorum
team system Kasımpaşa maçında DİAGNE'nin golcülüğü yanında aldatmaya yönelik hareketlerine ve özellikle ceza sahası içinde sahte düşmelerine DİKKAT BJK
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