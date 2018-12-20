Hedef artık kupa!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında bu akşam Giresunspor'a konuk olacak. Kadıköy'deki ilk maçta rakibini İslam Slimani'nin golüyle 1-0 yenen sarı-lacivertliler, avantajını koruyarak son 16'ya kalmak istiyor. Ligde şampiyonluk şansını büyük ölçüde yitirdiği için artık ağırlığı kupaya verecek olan Kanarya'da Ersun Yanal'ın sahaya ideal tertibi ile çıkması bekleniyor. Cezası sona eren Roberto Soldado da 1.5 aylık aranın ardından kadroya dahil edildi. TFF 1. Lig'de 13. sırada yer alan Giresunspor'da ise maç öncesi 5 eksik bulunuyor. Yeşil-beyazlı ekipte; Adama Ba, Muhammet Reis, Landel, Ozan Can ve Kürşat sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Suat Arslanboğa'nın yöneteceği Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'dan itibaren A2 kanalından naklen yayınlanacak.



TARAFTAR MORALİ

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını tamamlayıp uçakla Giresun'a gitti. Havaalanında takımı karşılayan taraftarlar Yanal'la selfie çektirdi.