Fenerbahçe Beko bildiğimiz gibi!
20 Aralık 2018, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Beko bildiğimiz gibi!

Fenerbahçe Beko bildiğimiz gibi!

Avrupa Ligi 14'üncü hafta mücadelesinde Beko, deplasmanda Karadağ ekibi Buducnost Voli'yi 89-65 mağlup etti.

İlk çeyreği 26-20 önde kapatırken, mücadelenin ilk yarısı 40-40 berabere bitti. Üçüncü çeyrek ise Fenerbahçe Beko'nun 67-55 üstünlüğüyle geçti. Sarı lacivertli takım iyi oyununu son çeyrekte de sürdürerek mücadeleyi 89-65 kazandı.

  1. 20.12.2018 23:46
  2. Güncelleme: 21.12.2018 00:52
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe Beko bildiğimiz gibi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN