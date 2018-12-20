Fenerbahçe Beko bildiğimiz gibi!
THY Avrupa Ligi 14'üncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Karadağ ekibi Buducnost Voli'yi 89-65 mağlup etti.
İlk çeyreği Fenerbahçe 26-20 önde kapatırken, mücadelenin ilk yarısı 40-40 berabere bitti. Üçüncü çeyrek ise Fenerbahçe Beko'nun 67-55 üstünlüğüyle geçti. Sarı lacivertli takım iyi oyununu son çeyrekte de sürdürerek mücadeleyi 89-65 kazandı.
- 20.12.2018 23:46
- Güncelleme: 21.12.2018 00:52
-
Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
wow buruma ve 2 adet forvet alırlarsa şampiyonluk şansımız devam eder yoksa zor...
-
"Beşiktaş da Zula Süper Lig'de yer almaya başlayacak"
Toplam 1
Yorum
NE DEMEK O KUMPAS KURMA GİBİ ARKADAN BİR ÇINARI KARALAMA GİBİ BİR ŞEYMİ BU FİKRET ORMANA SORMAK LAGZIM BI LİĞİ
-
Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
HagiHagi Gel ruzgarin oglu gel. Rodrigezle onyekurunun performansida artar.
Fenerbahçe Beko bildiğimiz gibi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.