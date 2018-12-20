Çok özel bir goldü

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Spartak Trnava'nın tek golünü atan Kubilay Yılmaz, "Fenerbahçe'ye attığım gol çok özeldi. İlk UEFA Avrupa Ligi golümdü ve maçı kazandıran goldü. İnanılmaz duygular hissettim" dedi. 22 yaşındaki Yılmaz, milli takım tercihi konusunda ise, "Avusturya'da doğdum, orada büyüdüm. Teorik olarak Avusturya veya Türkiye'de oynayabilirim. Tercihi kendim yapacağım" diye konuştu.