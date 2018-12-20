Çok özel bir goldü – Fotomaç – 20 Aralık 2018
20 Aralık 2018, Perşembe
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Çok özel bir goldü

Çok özel bir goldü

'nde 'yi 1-0 yenen 'nın tek golünü atan konuştu.

'nde 'yi 1-0 yenen 'nın tek golünü atan , "Fenerbahçe'ye attığım gol çok özeldi. İlk UEFA Avrupa Ligi golümdü ve maçı kazandıran goldü. İnanılmaz duygular hissettim" dedi. 22 yaşındaki Yılmaz, milli takım tercihi konusunda ise, "'da doğdum, orada büyüdüm. Teorik olarak Avusturya veya 'de oynayabilirim. Tercihi kendim yapacağım" diye konuştu.

  1. 20.12.2018
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