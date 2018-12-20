Çok özel bir goldü
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Spartak Trnava'nın tek golünü atan Kubilay Yılmaz konuştu.
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Spartak Trnava'nın tek golünü atan Kubilay Yılmaz, "Fenerbahçe'ye attığım gol çok özeldi. İlk UEFA Avrupa Ligi golümdü ve maçı kazandıran goldü. İnanılmaz duygular hissettim" dedi. 22 yaşındaki Yılmaz, milli takım tercihi konusunda ise, "Avusturya'da doğdum, orada büyüdüm. Teorik olarak Avusturya veya Türkiye'de oynayabilirim. Tercihi kendim yapacağım" diye konuştu.
- 20.12.2018
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Fener dondurdu: 79-75
Toplam 2
Yorum
Neşet Dalbaş azim ,hırs,inanmışlık , takım ruhu mükemmel.Futbol takımına örnek olsun
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Fenerbahçe dibi gördü!
Toplam 3
Yorum
KrAlex PFFP kuralını boşver takımın en az 2 sene yapılanması lazım takıma 3-5 A kalite oyuncu ile takım ilk 5 e rahat girecektir..bu takım düşmez.
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Yarısını kazanamadı
Toplam 1
Yorum
team system Kasımpaşa maçında DİAGNE'nin golcülüğü yanında aldatmaya yönelik hareketlerine ve özellikle ceza sahası içinde sahte düşmelerine DİKKAT BJK
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