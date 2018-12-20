Çok çalışıyorlar – Fotomaç – 20 Aralık 2018
20 Aralık 2018, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Çok çalışıyorlar

Çok çalışıyorlar

'nun menajeri , başarılarının çalışmanın eseri olduğunu söyledi.

'nun menajeri , başarılarının çalışmanın eseri olduğunu söyledi. Renda, "Bu sezon form grafiğimiz müthiş yüksek. Çok çalışılıyor. Birbirini tanıyan oyuncular ve Obradovic gibi bir marka var. Hedef Avrupa'da zirve" dedi.

  1. 20.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çok çalışıyorlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN