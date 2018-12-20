Çok çalışıyorlar

Fenerbahçe Beko'nun menajeri Cenk Renda, başarılarının çalışmanın eseri olduğunu söyledi. Renda, "Bu sezon form grafiğimiz müthiş yüksek. Çok çalışılıyor. Birbirini tanıyan oyuncular ve Obradovic gibi bir marka var. Hedef Avrupa'da zirve" dedi.