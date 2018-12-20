Çok çalışıyorlar
Fenerbahçe Beko'nun menajeri Cenk Renda, başarılarının çalışmanın eseri olduğunu söyledi.
Fenerbahçe Beko'nun menajeri Cenk Renda, başarılarının çalışmanın eseri olduğunu söyledi. Renda, "Bu sezon form grafiğimiz müthiş yüksek. Çok çalışılıyor. Birbirini tanıyan oyuncular ve Obradovic gibi bir marka var. Hedef Avrupa'da zirve" dedi.
- 20.12.2018
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Fener dondurdu: 79-75
Toplam 2
Yorum
Neşet Dalbaş azim ,hırs,inanmışlık , takım ruhu mükemmel.Futbol takımına örnek olsun
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Fenerbahçe dibi gördü!
Toplam 3
Yorum
KrAlex PFFP kuralını boşver takımın en az 2 sene yapılanması lazım takıma 3-5 A kalite oyuncu ile takım ilk 5 e rahat girecektir..bu takım düşmez.
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Yarısını kazanamadı
Toplam 1
Yorum
team system Kasımpaşa maçında DİAGNE'nin golcülüğü yanında aldatmaya yönelik hareketlerine ve özellikle ceza sahası içinde sahte düşmelerine DİKKAT BJK
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