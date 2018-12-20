Bursa’ya bonus – Fotomaç – 20 Aralık 2018
20 Aralık 2018, Perşembe
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’ya bonus

Bursa’ya bonus

'dan edilen kaleci bir maç daha oynarsa yeşil-beyazlı kulübe 250 bin euro bonus ödeneceği belirtildi.

'dan edilen kaleci bir maç daha oynarsa yeşil-beyazlı kulübe 250 bin euro bonus ödeneceği belirtildi. Harun, 19 maçta sarı-lacivertli formayı giydi. Tekin için 2 milyon euro bonservis bedeli ödenmişti.

  1. 20.12.2018
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