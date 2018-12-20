Bursa’ya bonus
Bursaspor'dan transfer edilen kaleci Harun Tekin bir maç daha oynarsa yeşil-beyazlı kulübe 250 bin euro bonus ödeneceği belirtildi.
Bursaspor'dan transfer edilen kaleci Harun Tekin bir maç daha oynarsa yeşil-beyazlı kulübe 250 bin euro bonus ödeneceği belirtildi. Harun, 19 maçta sarı-lacivertli formayı giydi. Tekin için 2 milyon euro bonservis bedeli ödenmişti.
- 20.12.2018
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Fener dondurdu: 79-75
Toplam 2
Yorum
Neşet Dalbaş azim ,hırs,inanmışlık , takım ruhu mükemmel.Futbol takımına örnek olsun
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Fenerbahçe dibi gördü!
Toplam 3
Yorum
KrAlex PFFP kuralını boşver takımın en az 2 sene yapılanması lazım takıma 3-5 A kalite oyuncu ile takım ilk 5 e rahat girecektir..bu takım düşmez.
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Yarısını kazanamadı
Toplam 1
Yorum
team system Kasımpaşa maçında DİAGNE'nin golcülüğü yanında aldatmaya yönelik hareketlerine ve özellikle ceza sahası içinde sahte düşmelerine DİKKAT BJK
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