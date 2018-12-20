Avrupa’nın en iyisi – Fotomaç – 20 Aralık 2018
20 Aralık 2018, Perşembe
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Avrupa’nın en iyisi

Avrupa’nın en iyisi

’nin THY ’nde Moskova’yı 15 sayı geriden gelip yenmesi dünyada ses getirdi

Rus Championat, "Pes etmeyen takım" diyerek 'nın Beko karşısında 39 dakika direndiği ancak 40. dakikada mağlubiyetten kurtulamadığını belirtti. Sport24 ise "CSKA, Avrupa'nın en iyi takımına yenildi" manşeti ile ev sahibi ekibin sadece 4 dakika içerisinde 19-0'lık seriyle CSKA'nın tüm emeklerini boşa çıkardığını vurguladı. Fransız L'Equipe, "Fenerbahçe, CSKA'yı 15 sayı geriden gelip devirdi", Sırp Novasti ise " derbisinde kazanan Fenerbahçe" dedi

NE ZAMAN KAYBEDECEK!
Kanarya'nın zaferi, Komşu'da da yankı buldu. Sports 24 haber sitesi, sarı-lacivertli takımın dördüncü çeyrekte yaşadığı "patlama" ile CSKA Moskova karşısında galibiyete ulaştığını duyururken, Gazzeta.gr, "Kazanmayı otopilota aldı, CSKA tarafından bile durdurulamadı. Herkes bunu soruyor: Ne zaman kaybedecekler artık?" yorumunu yaptı.

SIRADAKİ BUDUCNOST
THY Avrupa Ligi'nde 9 maçtır kazanan lider F.Bbahçe Beko, bugün 'a konuk olacak. Karadağ'daki maç saat 22.00'de başlayacak. Obradovic, "Harika şutörleri var. Kilit nokta onları durdurmak" dedi.

  1. 20.12.2018
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