Avrupa’nın en iyisi

Rus Championat, "Pes etmeyen takım" diyerek CSKA'nın Fenerbahçe Beko karşısında 39 dakika direndiği ancak 40. dakikada mağlubiyetten kurtulamadığını belirtti. Sport24 ise "CSKA, Avrupa'nın en iyi takımına yenildi" manşeti ile ev sahibi ekibin sadece 4 dakika içerisinde 19-0'lık seriyle CSKA'nın tüm emeklerini boşa çıkardığını vurguladı. Fransız L'Equipe, "Fenerbahçe, CSKA'yı 15 sayı geriden gelip devirdi", Sırp Novasti ise "Avrupa Ligi derbisinde kazanan Fenerbahçe" dedi



NE ZAMAN KAYBEDECEK!

Kanarya'nın zaferi, Komşu'da da yankı buldu. Sports 24 haber sitesi, sarı-lacivertli takımın dördüncü çeyrekte yaşadığı "patlama" ile CSKA Moskova karşısında galibiyete ulaştığını duyururken, Gazzeta.gr, "Kazanmayı otopilota aldı, CSKA tarafından bile durdurulamadı. Herkes bunu soruyor: Ne zaman kaybedecekler artık?" yorumunu yaptı.



SIRADAKİ BUDUCNOST

THY Avrupa Ligi'nde 9 maçtır kazanan lider F.Bbahçe Beko, bugün Buducnost'a konuk olacak. Karadağ'daki maç saat 22.00'de başlayacak. Obradovic, "Harika şutörleri var. Kilit nokta onları durdurmak" dedi.