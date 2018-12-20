Avrupa’nın en iyisi
Fenerbahçe’nin THY Avrupa Ligi’nde CSKA Moskova’yı 15 sayı geriden gelip yenmesi dünyada ses getirdi
Rus Championat, "Pes etmeyen takım" diyerek CSKA'nın Fenerbahçe Beko karşısında 39 dakika direndiği ancak 40. dakikada mağlubiyetten kurtulamadığını belirtti. Sport24 ise "CSKA, Avrupa'nın en iyi takımına yenildi" manşeti ile ev sahibi ekibin sadece 4 dakika içerisinde 19-0'lık seriyle CSKA'nın tüm emeklerini boşa çıkardığını vurguladı. Fransız L'Equipe, "Fenerbahçe, CSKA'yı 15 sayı geriden gelip devirdi", Sırp Novasti ise "Avrupa Ligi derbisinde kazanan Fenerbahçe" dedi
NE ZAMAN KAYBEDECEK!
Kanarya'nın zaferi, Komşu'da da yankı buldu. Sports 24 haber sitesi, sarı-lacivertli takımın dördüncü çeyrekte yaşadığı "patlama" ile CSKA Moskova karşısında galibiyete ulaştığını duyururken, Gazzeta.gr, "Kazanmayı otopilota aldı, CSKA tarafından bile durdurulamadı. Herkes bunu soruyor: Ne zaman kaybedecekler artık?" yorumunu yaptı.
SIRADAKİ BUDUCNOST
THY Avrupa Ligi'nde 9 maçtır kazanan lider F.Bbahçe Beko, bugün Buducnost'a konuk olacak. Karadağ'daki maç saat 22.00'de başlayacak. Obradovic, "Harika şutörleri var. Kilit nokta onları durdurmak" dedi.
- 20.12.2018
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Fener dondurdu: 79-75
Toplam 2
Yorum
Neşet Dalbaş azim ,hırs,inanmışlık , takım ruhu mükemmel.Futbol takımına örnek olsun
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Fenerbahçe dibi gördü!
Toplam 3
Yorum
KrAlex PFFP kuralını boşver takımın en az 2 sene yapılanması lazım takıma 3-5 A kalite oyuncu ile takım ilk 5 e rahat girecektir..bu takım düşmez.
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Yarısını kazanamadı
Toplam 1
Yorum
team system Kasımpaşa maçında DİAGNE'nin golcülüğü yanında aldatmaya yönelik hareketlerine ve özellikle ceza sahası içinde sahte düşmelerine DİKKAT BJK
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