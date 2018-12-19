Sktrel’e Barça kancası
Bu sezon Fenerbahçe'nin en istikrarlı ismi olan Martin Skrtel için dün İspanyol medyasında önemli iddialar vardı.
Bu sezon Fenerbahçe'nin en istikrarlı ismi olan Martin Skrtel için dün İspanyol medyasında önemli iddialar vardı. Birçok gazete ve radyoda; Barcelona'nın Slovak yıldızı listesine aldığı ileri sürüldü.
- 19.12.2018
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Ali Koç'tan şok açıklama: "Gerekirse Avrupa'ya gitmeyiz"
Toplam 2
Yorum
ertan Dikkat etmek gerek Cavcav sezonunda Gençler küme düştü , Lefter sezonunda neden Fener olmasın
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Ali Koç'tan şok açıklama: "Gerekirse Avrupa'ya gitmeyiz"
Toplam 2
Yorum
Murat Zaten ne zman avrupada oldunuz ki :)
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Ekici penaltı bekledi hakem VAR’a bile gitmedi
Toplam 2
Yorum
karado aldatma olsa 1.pozisyonda atardı kendini.devam edince 2.pozisyonda darbeli geldi kim olsa yıkılır.
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