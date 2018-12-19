Sktrel’e Barça kancası – Fotomaç – 19 Aralık 2018
19 Aralık 2018, Çarşamba
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Sktrel’e Barça kancası

Sktrel’e Barça kancası

Bu sezon 'nin en istikrarlı ismi olan için dün İspanyol medyasında önemli iddialar vardı.

Bu sezon 'nin en istikrarlı ismi olan için dün İspanyol medyasında önemli iddialar vardı. Birçok gazete ve radyoda; 'nın Slovak yıldızı listesine aldığı ileri sürüldü.

  1. 19.12.2018
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