Mbaye Diagne iddiası – Fotomaç – 19 Aralık 2018
19 Aralık 2018, Çarşamba
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Mbaye iddiası

Mbaye Diagne iddiası

yollarında büyük sıkıntı yaşayan F.Bahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı.

yollarında büyük sıkıntı yaşayan F.Bahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı. Slimani'de hayal kırıklığı yaşayan sarılacivertlilerin forması giyen 'ye teklif götüreceği belirtildi.

  1. 19.12.2018
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