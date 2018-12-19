Fenerbahçe kafilesi Giresun'a geldi
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ikinci maçında yarın Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Giresun'a geldi.
vÖzel uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.
Taraftarlar, teknik direktör Ersun Yanal ve bazı oyunculara forma imzalatarak birlikte fotoğraf çektirdi.
Fenerbahçe kafilesi için havalimanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.
Havalimanından ayrılan sarı-lacivertliler, Giresun'un Piraziz ilçesinde konaklayacağı otele yerleşti.
- 19.12.2018 18:45
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Fenerbahçe dibi gördü!
Toplam 3
Yorum
KrAlex PFFP kuralını boşver takımın en az 2 sene yapılanması lazım takıma 3-5 A kalite oyuncu ile takım ilk 5 e rahat girecektir..bu takım düşmez.
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Yarısını kazanamadı
Toplam 1
Yorum
team system Kasımpaşa maçında DİAGNE'nin golcülüğü yanında aldatmaya yönelik hareketlerine ve özellikle ceza sahası içinde sahte düşmelerine DİKKAT BJK
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Trabzonspor'da hedef 9. kupa!
Toplam 1
Yorum
baksoy İyi bir kadro kalede defolup giden ESTEBAN ' ın olmaması ayrı bir avantaj ?
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