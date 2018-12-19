Fenerbahçe kafilesi Giresun'a geldi
19 Aralık 2018, Çarşamba
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kafilesi 'a geldi

<a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> kafilesi <a href="/index/giresun?id=a60092f1-b5f7-44b0-a207-d2b23d0ca63f" class="" rel="tag">Giresun</a>'a geldi

5. tur ikinci maçında yarın Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor ile karşılaşacak , 'a geldi.

vÖzel uçakla Ordu- Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarlar, teknik direktör ve bazı oyunculara forma imzalatarak birlikte fotoğraf çektirdi.

kafilesi için havalimanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Havalimanından ayrılan sarı-lacivertliler, 'un Piraziz ilçesinde konaklayacağı otele yerleşti.

  1. 19.12.2018 18:45
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