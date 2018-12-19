Fenerbahçe Carolo'yu rahat geçti
Basketbol Kadınlar FIBA Avrupa Ligi B Grubu 7. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Fransa temsilcisi Carolo Basket'i 84-75 yendi.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Jasmina Uras (Sırbistan), Milosav Kaludjerovic (Karadağ), Alexandra Stan (Romanya)
Fenerbahçe: Plum 17, Birsel Vardarlı Demirmen 16, Zandalasini 2, Verameyenka 11, Vaughn 6, Hartley 30, Stokes 2, Tuğçe Canıtez, Ayşe Cora, Sottana
Carolo Basket: Bouderra 10, Filip 8, Hruscakova 8, Lewis 3, Peters 28, Chevaugeon 9, Masa, Paget 9
1. Periyot: 15-24
Devre: 41-46
3. Periyot: 69-61
Beş faulle oyundan çıkan: 37.02 Verameyenka (Fenerbahçe)
Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla grupta dördüncü galibiyetini aldı. Carolo Basket ise dördüncü yenilgisini yaşadı.
- 19.12.2018 23:01
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Fenerbahçe dibi gördü!
Toplam 3
Yorum
KrAlex PFFP kuralını boşver takımın en az 2 sene yapılanması lazım takıma 3-5 A kalite oyuncu ile takım ilk 5 e rahat girecektir..bu takım düşmez.
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Yarısını kazanamadı
Toplam 1
Yorum
team system Kasımpaşa maçında DİAGNE'nin golcülüğü yanında aldatmaya yönelik hareketlerine ve özellikle ceza sahası içinde sahte düşmelerine DİKKAT BJK
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Trabzonspor'da hedef 9. kupa!
Toplam 1
Yorum
baksoy İyi bir kadro kalede defolup giden ESTEBAN ' ın olmaması ayrı bir avantaj ?
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