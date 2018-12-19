Fenerbahçe Carolo'yu rahat geçti
19 Aralık 2018, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Carolo'yu rahat geçti

<a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> Carolo'yu rahat geçti

Basketbol Kadınlar FIBA Avrupa Ligi B Grubu 7. hafta maçında , sahasında Fransa temsilcisi 'i 84-75 yendi.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Jasmina Uras (Sırbistan), Milosav Kaludjerovic (Karadağ), (Romanya)

: Plum 17, Birsel Vardarlı Demirmen 16, Zandalasini 2, Verameyenka 11, Vaughn 6, Hartley 30, Stokes 2, Tuğçe Canıtez, Ayşe Cora, Sottana

: Bouderra 10, Filip 8, Hruscakova 8, Lewis 3, Peters 28, Chevaugeon 9, Masa, Paget 9

1. Periyot: 15-24

Devre: 41-46

3. Periyot: 69-61

Beş faulle oyundan çıkan: 37.02 Verameyenka ()

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla grupta dördüncü galibiyetini aldı. ise dördüncü yenilgisini yaşadı.

  1. 19.12.2018 23:01
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Carolo'yu rahat geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN