Efes farklı: 106-68 – Fotomaç – 19 Aralık 2018
19 Aralık 2018, Çarşamba
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Efes farklı: 106-68

Efes farklı: 106-68

, 'ndeki 13. hafta maçında ağırladığı Karadağ ekibi Buducnost'ufarklı geçti: 106-68.

, 'ndeki 13. hafta maçında ağırladığı Karadağ ekibi Buducnost'ufarklı geçti: 106-68. İlk seti 29-20, devreyi de 49-41 önde geçen Efes, Final periyoduna 81-53 galip girdiği maçta 9'uncu galibiyetini aldı.

  1. 19.12.2018
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