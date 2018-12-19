Böylesi ilk kez yaşandı

Geride kalan 16 haftayı 3 galibiyetle kapatan Fenerbahçe, tarihin en kötü sezonuna imza attı. 15 takımın mücadele ettiği sezonlarda dahi bu kadar az galibiyet almayan sarı-lacivertliler, 1976-1977 ile 1990-1991 sezonlarında 5'er kez 3'er puan elde etmişti.