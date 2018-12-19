Böylesi ilk kez yaşandı – Fotomaç – 19 Aralık 2018
19 Aralık 2018, Çarşamba
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Böylesi ilk kez yaşandı

Böylesi ilk kez yaşandı

kalan 16 haftayı 3 galibiyetle kapatan , tarihin en kötü sezonuna imza attı.

kalan 16 haftayı 3 galibiyetle kapatan , tarihin en kötü sezonuna imza attı. 15 takımın mücadele ettiği sezonlarda dahi bu kadar az galibiyet almayan sarı-lacivertliler, 1976-1977 ile 1990-1991 sezonlarında 5'er kez 3'er puan elde etmişti.

  1. 19.12.2018
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