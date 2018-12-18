Taraftar yıkıldı! – Fotomaç – 18 Aralık 2018
18 Aralık 2018, Salı
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Taraftar yıkıldı!

Taraftar yıkıldı!

Stadın büyük bölümünü doldurup 90 dakika veren golüyle yıkıldı.

Sarı-lacıvertli maçına yoğun ilgi gösterdi. 37 bin 850 taraftarın izlediği karşılaşmada F.Bahçeli futbolseverler, karşılaşma öncesi futbolcuları iki kez tribünlere çağırıp sevgi gösterisinde bulundular. Taraftarlar, özellikle ikinci çağırışlarında "Çocuklar inanın" diyerek tempo tuttular. Sarı-lacivertliler, 90 dakika Kanarya'ya verse de golüyle adeta yıkıldılar.
  1. 18.12.2018
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