Taraftar tribünden düştü – Fotomaç – 18 Aralık 2018
18 Aralık 2018, Salı
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Taraftar tribünden düştü

Taraftar tribünden düştü
taraftarı Emre Soner Ergen, maç sırasında tribünden düşerek yaralandı. Hemen hastaneye kaldırılan durumunun ciddi olduğu açılandı. F.Bahçe de taraftar için geçmiş olsun mesajı yayınlayıp "Yaralı taraftarımız için acil RH- kan ihtiyacı doğmuştur. Kan grubu uyumlu olan taraftarlarımızı kan vermeye davet ediyoruz" denildi.
  1. 18.12.2018
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