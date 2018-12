Rusya’da ‘Yanal’ım

Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi belli oldu. Gruptan ikinci çıkan sarı-lacivertliler, son 16 yolunda Zenit ile eşleşti. İlk maçın 12 Şubat'ta İstanbul'da oynanacağı açıklanırken, rövanş ise 21 Şubat'ta Petersburg'ta olacak. Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesiyle yeniden bir hava yakalamayı hedefleyen temsilcimiz, Rus ekibi karşısında işi kolay olmayacak.



SAVUNMADA HATASIZ

Bu arenada daha önce bir kez şampiyonluğa ulaşan Zenit, sert savunması ile öne çıkıyor. Özellikle Avrupa'da az gol yiyen mavi-beyazlılar, Rusya Premier Ligi'nde de ilk yarıyı zirvede kapattı. Rusya Ligi'nin araya girmesinden dolayı mart ayına kadar resmi maç oynamayacak olan Zenit'in bu sezon diğer bir handikabı ise deplasman fobisi... Sergei Semak'ın öğrencileri, UEFA Avrupa Ligi'nde bu yıl oynadığı 5 dış saha maçında galibiyet alamadı.



ÜLKESİNDE ZİRVEDE

Rusya Ligi'nde geride bıraktığımız 17 haftada rakiplerini geride bırakan Zenit, zirvenin sahibi oldu. 11 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet alan mavibeyazlılar, topladığı 34 puanla ilk sırayı aldı.



RUSYA'NIN İSKELETİ

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Zenit, Rusya Milli Takımı'nın da iskeletini oluşturuyor. Zabolotnyi, Dzyuba, Erokhin, Kuzyaev, Smolnikov ve kaleci Lunev, milli takımın önemli isimleri arasında yer alıyor.



KULÜP KÜNYESİ

Kuruluş tarihi: 1925

Stadı: Sankt-Petersburg

Kapasitesi: 69 bin 500

Renkleri: Mavi-beyaz

Teknik direktörü: Sergei Semak

Başarıları: 2007-08 UEFA Kupası Şampiyonu

2007-08 UEFA Süper Kupa Şampiyonu

4 Rusya Şampiyonluğu

4 Rusya Kupası

4 Rusya Süper Kupası

Yaş ortalaması: 28.2

Takım Değeri: 152 milyon euro



TAKIMIN YILDIZI ARTEM DZYUBA

Bu sezon Zenit St. Petersburg'un tüm kulvarlarda en golcü ismi olan Artem Dzyuba, takımının en etkili oyuncusu. Teknik heyetin vazgeçilmezi olan 30 yaşındaki forvet, Rusya Ligi'nde 6, Avrupa Ligi'nde ise 5 kez rakip fileleri havalandırdı.



4-0'IN RÖVANŞINI 8-1 KAZANDI

Zenit 3. eleme turu ilk maçında Minsk'e 4-0 mağlup olan Rus ekibi, sahasındaki rövanştan 8-1 galip ayrıldı. Play-Off'ta Molde'yi eleyen Zenit; Kopenhag, S.Prag ve Bordeaux'un yer aldığı C Grubu'ndan 11 puanla lider çıktı.



DEPLASMANDA YÜZÜ GÜLMÜYOR

Rusya temsilcisi Zenit, bu sezon Avrupa'da çıktığı deplasman maçlarını kazanamadı. Eleme turuyla birlikte 5 dış saha karşılaşmasında 3 yenilgi alan Zenit, 2 de beraberlik elde etti.



LUCE'DEN YARDIM İSTEYECEK

Zenit'in hocası Semak, Fenerbahçe için 'zor bir eşleşme' yorumunu yaptı. Daha önce Zenit'i çalıştıran Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu'yla da iletişime geçeceğini belirten Semak, "Onun yorumlarına ihtiyacım var" dedi.



KURA İÇİN NE DEDİLER?



Comolli (F.Bahçe Sportif Direktörü)

Her zaman iyi futbolcuları olan, genellikle kadrosunda yabancı olarak Brezilyalı futbolcuları buluduran bir takım. Zenit, maçın oynanacağı dönemde kış arasında olacak. Biz ise ikinci yarıya başladığımız için onlara göre daha fazla maç yapmış olacağız.



Volkan Ballı (F.Bahçe İdari Menajeri)

Zenit ile karşılaşacağımız günlerde çok daha farklı bir Fenerbahçe olacak. Zenit, iyi ve güçlü bir kulüp. Elimizden geleni yaparak turu geçmeye çalışacağız.



İSTANBUL'DA İŞ BİTMELİ | MİNİ YORUM GÜRCAN BİLGİÇ

Fenerbahçe'nin durumuna baktığımızda çıkacak her rakip kötü. Ancak liglere ara verdiği için Rus takımı karşısında biraz daha şanslı olur. Daha maça iki ay var. Muhakkak ki, Ersun Yanal hocanın dokunuşları olacak. Rakiplere baktığımız zaman kura şansı olduğunu da söylemeliyiz. Zenit grubundan birinci çıktı ama deplasmanda kazanamadı. Bu nedenle ilk maçın önemi çok büyük. İstanbul'da Fenerbahçe bu işi bitirmeli



DAHA İYİ OLMAYACAKLAR | MİNİ YORUM ANIL KÖROĞLU?

Zenit, geçen yılın enkazını toparlama parolasıyla sezona başladı. 4-3-3 ile yola çıkan teknik direktör Semak, son haftalarda 4-2-3-1'e döndü. Rus ekibinin orta sahasını iyice sertleşirken, savunmada da az hata yapıyor. 2.5 ay resmi maç oynamayacaklarını düşündüğümüzde rakibimizi bugünden daha hazır olmayan bir durumda yakalayacağız. Yanal'ın tercih ettiğini hücum presi özellikle orta sahada Parades'e iyi uygulamalıyız.