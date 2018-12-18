Lucescu: Favori Zenit – Fotomaç – 18 Aralık 2018
18 Aralık 2018, Salı
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Lucescu: Favori Zenit

Lucescu: Favori Zenit

Lucescu, eşleşme için Rus ekibini favori gördü; “Fener yapmazsa turu geçemez” dedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Rus basınına hakkında açıklamada bulundu. Sarı-lacivertli takımın Zenit eşleşmesini değerlendiren Rumen çalıştırıcı, Rus ekibini tur için favori gösterdi. "Fenerbahçe'nin yapmaya ihtiyacı var" diyen Luce, 'a transfer gerek. Son maçlarda Valbuena iyiydi ama yeterli değil. Fenerbahçe devre arasında kadroya takviye yapmazsa Avrupa'da başarılı olması imkansız" açıklamasında bulundu. Luce ayrıca "Fenerbahçe hiçbir zaman ligde böyle bir konumda olmamıştı. Oyuncuların üzerinde büyük bir baskı var. Bu yüzden devre arası onlara iyi gelecek. Tur için çalışacaklardır" ifadelerini kullandı.
  1. 18.12.2018
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