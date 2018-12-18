Kirli bir durum aile içinde kalır
Valbuena dün akşam takımı adına sahanın en etkili isimlerdin biriydi.72 dakika oyunda kalan Fransız yıldız, toplam 87 kez topla buluştu. Skrtel'in attığı golde asist yapan Valbeune, 5 kez de şut pası verdi.
- 18.12.2018
- Spor yazarları Fenerbahçe - Erzurumspor maçını yazdı
- Kim Milyoner Olmak İster 794. bölüm soru ve cevapları ( Kim Milyoner Olmak İster 17 Aralık yeni bölüm )
- Drogba devreye girdi! G.Saray'ın golcüsü geliyor
- Fenerbahçe taraftarı tepkili! İşte sosyal medya yorumları...
- Fenerbahçe taraftarı Slimani'ye ateş püskürüyor!
-
Fenerbahçeli polis Çağatay Akçiçek: İnsanlık görevim
Toplam 2
Yorum
TARAF KOCAMAN AFERİN UMUTLARINDA GÖNLÜN GİBİ KOCAMAN OLSUN DELİKANLI .
-
Fernando Muslera dip yaptı
Toplam 2
Yorum
muslera hayranı ne olursa olsun muslera en ıyısı
-
Trabzonspor Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı | MAÇ ÖZETİ
Toplam 3
Yorum
ayar işleri FBnin Başakşehirden gol yediği anda VARın çalışmadığı söylendi gol sayılmadı.
Kirli bir durum aile içinde kalır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.