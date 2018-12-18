Kirli bir durum aile içinde kalır – Fotomaç – 18 Aralık 2018
18 Aralık 2018, Salı
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bir durum aile içinde kalır

Kirli bir durum aile içinde kalır
'nin tecrübeli oyuncusu Valbunea, maç sonunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. oyuncu, "Çok iyi bir ilk yarı geçirdik, ikinci yarı ise tam tersi. Profesyonellik dışıydı, başka diyebileceğim bir şey yok. İkinci yarı tamamen bambaşka bir yüzümüz vardı. Burada bir şey söylemem, bir şeyleri değiştirmez. Yarın kendi aramızda konuşacağız. Kol kırılacak ve ne varsa içinde kalacak. bir durum varsa, aile içinde kalır" ifadelerini kullandı.

Valbuena dün akşam takımı adına sahanın en etkili isimlerdin biriydi.72 dakika oyunda kalan Fransız yıldız, toplam 87 kez topla buluştu. Skrtel'in attığı golde asist yapan Valbeune, 5 kez de şut pası verdi.
  1. 18.12.2018
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