Kafamızı kaldırmalıyız
Ganalı yıldız, “Çok fazla olmaya başladı bu durum. Biz büyük bir kulübüz ve asla bunları yapmamalıyız” yorumunu yaptı.
TAKIMIN EN SKORER İSMİ
Andre Ayew şöyle devam etti: "İkinci yarıda aynı ritmi korumayı başaramadık, tempomuzun düştüğünü gördük. İkinci yarı başında çok erken gol yedik ve bu da özgüvenimizi etkiledi. Üçüncü golü atmalıydık, oyunu rahatlatacak goldü, onu da başaramadık." Öte yandan bu sezon rakip filelere toplam 14 gol atan sarı-lacivertlilerin en skorer oyuncusu Ayew oldu. Daha önce Kayserispor, Beşiktaş ve Alanyaspor'a 1'er gol atan tecrübeli forvet; dün akşam gol sayısını 4'e yükseltti ve enerbahçe'nin bu sezon ligdeki en skorer (4) oyuncusu olmayı başardı.
Sarı-lacivertlilerin F.Bahçeli forveti Ayew, bu sezon 3. kafa golünü attı. Ganalı oyuncu, şu anda Süper Lig'in gol kralı durumundaki Kasımpaşa Mbaye Diagne'den sonra (4), en çok kafa gol atan ismi oldu.
- 18.12.2018
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Toplam 2
Yorum
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Yorum
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Toplam 3
Yorum
ayar işleri FBnin Başakşehirden gol yediği anda VARın çalışmadığı söylendi gol sayılmadı.
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