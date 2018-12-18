Kafamızı kaldırmalıyız – Fotomaç – 18 Aralık 2018
18 Aralık 2018, Salı
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Kafamızı kaldırmalıyız

yıldız, “Çok fazla olmaya başladı bu durum. Biz büyük bir kulübüz ve asla bunları yapmamalıyız” yorumunu yaptı.

'nin tecrübeli forveti , Erzurumspor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Çok üzgün olduklarını belirten tecrübeli oyuncu Ayew, "İyi başladık, oyunun gereklerini yerine getirdik. İstediğimiz golleri de bulduk ama 2. yarı aynı ritmi koruyamadık. Erken gol yedik, bu da öz güvenimizi etkiledi. 3'ü atıp rahatlamak istiyorduk ama başaramadık. Büyük bir kulübüz ve bunları yapmamalıyız. yukarı kaldırmalıyız çünkü artık çok fazla olmaya başladı bu durum. Özellikle iç sahada böyle bir durumu yaşamamalıyız" diye konuştu.

TAKIMIN EN SKORER İSMİ
Andre Ayew şöyle devam etti: "İkinci yarıda aynı ritmi korumayı başaramadık, tempomuzun düştüğünü gördük. İkinci yarı başında çok erken gol yedik ve bu da özgüvenimizi etkiledi. Üçüncü golü atmalıydık, oyunu rahatlatacak goldü, onu da başaramadık." Öte yandan bu sezon rakip filelere toplam 14 gol atan sarı-lacivertlilerin en skorer oyuncusu Ayew oldu. Daha önce , ve 'a 1'er gol atan tecrübeli forvet; dün akşam gol sayısını 4'e yükseltti ve enerbahçe'nin bu sezon ligdeki en skorer (4) oyuncusu olmayı başardı.

Sarı-lacivertlilerin F.Bahçeli forveti Ayew, bu sezon 3. kafa golünü attı. oyuncu, şu anda 'in gol kralı durumundaki Kasımpaşa Mbaye Diagne'den sonra (4), en çok kafa gol atan ismi oldu.
  1. 18.12.2018
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