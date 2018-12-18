Fenerbahçe "kötü" rekorlarına devam ediyor
18 Aralık 2018, Salı
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"kötü" rekorlarına devam ediyor

<a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> "kötü" rekorlarına devam ediyor

tarihinin en kötü sezonunu geçiren 'de, olumsuz istatistiklerde ilkler devam ediyor.

Spor Toto 'in 16. haftasında 'la 2-0 öne geçtiği maçta, son dakikada yediği golle 2-2 berabere kalan , ilk yarılar itibarıyla en az galibiyet aldığı sezonu yaşamayı garantiledi.

'de geride kalan 16 maçta sadece , ve Aytemiz Alanyaspor'u yenebilen sarı-lacivertliler 3 galibiyette kaldı.

Ligde ilk yarının bitmesine 1 maç kalmasına rağmen , 61 yıllık lig tarihinde devre sonuna en az galibiyetle girdiği sezonunu yaşayacak.

Puan cetvelinde 17. sırada bulunan Fenerbahçe, bu sezon en kötü başlangıç, ilk yarıda en az puan alma gibi olumsuz istatistiklerle de taraftarını üzmüştü.

15 TAKIMLI SEZONLARIN BİLE GERİSİNDE KALDI
Fenerbahçe, 15 oynanan Süper Lig sezonlarında bile hiç bu kadar az galibiyetle devreye girmemişti.

Sarı-lacivertlilerin daha önceki en kötü istatistiği 15 takımla oynanan 1976-1977 ve 1990-1991 sezonlarında olmuştu.

Fenerbahçe, söz konusu sezonlarda 14 haftalık ilk yarı periyotunda 5'er galibiyet almıştı.

Sarı-lacivertliler, ilk 16 hafta dikkate alındığında da en kötü galibiyet sayısına bu sezon ulaştı.

ERSUN YANAL DA İLK MAÇTA ÇARE OLAMADI
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör da ilk maçında kötü gidişatı durduramadı.

Sarı-lacivertli taraftarların büyük destek verdiği Yanal, iki gün antrenmanla takımını maçına çıkardı.

İlk yarıda oynanan futbol ve soyunma odasına 2-0'la girilmesi taraftarı mutlu ederken, ikinci yarı 'de işler tersine döndü.

Sahadan 90+2. dakikada yediği golle 2-2'yle ayrılan sarı-lacivertlilerde, dönemi de puan kaybıyla başlamış oldu.

  1. 18.12.2018 11:40
  2. Güncelleme: 18.12.2018 12:18
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